SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O PSG reforçou seu setor ofensivo com Bradley Barcola, ex-Lyon.

O clube parisiense anunciou nesta quinta-feira (31) a contratação do atacante que completará 21 anos neste sábado (2). Barcola assinou contrato até junho de 2028.

O PSG pode pagar até 50 milhões de euros (R$ 266 milhões na cotação atual) ao Lyon. O valor base da transação é de 45 milhões de euros (R$ 240 milhões), enquanto outros 5 milhões (R$ 26 milhões) são compostos por bônus de desempenho.

Barcola já passou por exames médicos e fez seu primeiro treino com o elenco. O jovem passou por trote e trabalhou com bola no Campus PSG.

QUEM É BARCOLA

O atacante nasceu na região metropolitana de Lyon e seu pai é de origem do togolesa. Barcola optou por defender a seleção francesa nas categorias de base.

Barcola atua principalmente como ponta-direita. Nas três primeiras rodadas do Francês, três atletas diferentes ocuparam a função no time de Luis Enrique: Lee Kang-in, Vitinha e Dembélé ?que deve ser o titular.

Barcola era jogador do Lyon desde os oito anos de idade. Ele fez toda a sua formação como atleta no time da cidade em que nasceu, e estreou na equipe profissional em novembro de 2021, contribuindo com uma assistência após somente 10 minutos em campo.

Seu forte é justamente criar oportunidades para os companheiros. Em maio deste ano, Barcola se tornou o jogador mais jovem a distribuir três assistências na mesma partida na história do Campeonato Francês. Apenas Neymar e Franck Honorat deram três passes para gol no mesmo jogo na última edição da Ligue 1.

Barcola marcou seus primeiros gols como profissional na temporada passada. O francês terminou 2022/23 com sete gols e oito assistências em 31 jogos por todas as competições. De acordo com dados do Sofascore, ele esteve no top 20 de jogadores que mais criaram oportunidades na Ligue 1.

O atacante também se destacou recentemente com a seleção francesa sub-21. Barcola foi titular no Campeonato Europeu da categoria, com dois gols e duas assistências nos quatro jogos disputados pelos Bleus.