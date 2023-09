SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Al-Hilal venceu o Al-Ittihad por 4 a 3, fora de casa, em partida pela 5ª rodada do Campeonato Saudita.

Os autores dos gols foram Mitrovic (três) e Al-Dawsari pelo Al-Hilal, e Romarinho, Benzema e Hamdallah pelo Al-Ittihad.

Com a vitória, o Al-Hilal assume a liderança do Campeonato Saudita de forma provisória com 13 pontos. O Al-Ittihad cai para o 2º lugar com 12 pontos.

COMO FOI O JOGO

O jogo começou com o Al-Hilal criando boas chances, mas quem saiu na frente foi o Al-Ittihad. Aos 15 minutos, Hamdallah deu passe na medida para Romarinho aparecer nas costas da zaga e abrir o placar.

Pouco depois, aos 20 minutos, Mitrovic acertou um chute incrível de primeira para deixar tudo igual.

Aos 37 minutos, Hamdallah cruzou rasteiro da esquerda e Benzema completou de calcanhar para colocar o Al-Ittihad na frente do placar.

No fim do primeiro tempo, aos 52 minutos, Milinkovic-Savic cometeu uma enorme bobeira dentro da própria área e deu a bola para Hamdallah marcar o terceiro dos mandantes.

Na etapa final, a entrada de Michael mudou o rumo da partida. Ele colocou na cabeça de Mitrovic aos 15 minutos e o Al-Hilal diminuiu.

Depois, aos 19 minutos, o brasileiro sofreu pênalti. Mitrovic novamente anotou para completar o seu hat-trick e empatar o confronto.

Aos 25 minutos, Mitrovic apareceu novamente, mas desta vez de garçom. Ele serviu o capitão Al-Dawsari e os visitantes viraram o placar de forma incrível.

Com 4 a 3 no placar, os dois times sentiram o cansaço de um clássico intenso e longo, e o Al-Hilal confirmou a vitória.