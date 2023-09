SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo recebe o Flamengo no estádio Nilton Santos em jogo válido pela 22ª rodada do campeonato. O Alvinegro venceu o jogo do primeiro turno, mas leva desvantagem no histórico recente contra o rival. Os números foram apresentados no Jogo Certo, programa do UOL Esporte sobre estatísticas.

Nos últimos 10 confrontos, o Flamengo venceu sete, contra apenas duas vitórias do Botafogo e um empate.

No primeiro turno, o Botafogo venceu por 3 a 2 no Maracanã, com gols de Tiquinho Soares (duas vezes) e Danilo Barbosa.

O técnico Bruno Lage segue invicto no comando do Botafogo no Brasileirão, com cinco vitórias e três empates.

O Flamengo é o segundo melhor mandante do Brasileirão, com 51,2% de aproveitamento (Botafogo é o primeiro com 60%).

Histórico do confronto (1913-2023)

345 Jogos

105 Vitórias do Botafogo (30,4%)

113 Empates (32,8%)

127 Vitórias do Flamengo (36,8%)

469 Gols do Botafogo

523 Gols do Flamengo