UOL/FOLHAPRESS - O maior campeão de slams em simples da história do tênis masculino pisou no Estádio Arthur Ashe na sessão noturna desta sexta-feira com status de favorito absoluto. Do outro lado da quadra estava o compatriota sérvio Laslo Djere, #38 do mundo e tentando alcançar as oitavas de final de um slam pela primeira vez na carreira. Pois Novak Djokovic teve muito mais problemas do que o esperado. Diante de um oponente sólido, que sacava bem, o veterano não conseguiu fazer muito nos dois primeiros sets. No entanto, depois de ir ao banheiro antes da terceira parcial, Nole mais uma vez iniciou uma reação, minando aos poucos a confiança do rival até sair de quadra com mais uma vitória memorável. Após 3h45min de jogo, à 1h30min da manhã em Nova York, o placar final mostrou 4/6, 4/6, 6/1, 6/1 e 6/3 para o favorito, que avançou às oitavas de final do US Open.

Segundo os números oficiais do torneio, foi a oitava vez na carreira que Djokovic venceu uma partida após perder os dois primeiros sets. Desde 2021, o sérvio se encontrou nessa situação apenas quatro vezes e conseguiu a virada em três. As outras duas foram contra Stefano Tsitsipas na final de Roland Garros, em 2021, e contra Jannik Sinner, nas quartas de final de Wimbledon no ano passado. A derrota foi diante de Daniil Medvedev, na final do US Open de 2021.

OS MOMENTOS-CHAVE

Djere fez um primeiro set extremamente sólido, e isso ficou evidente já no primeiro game. O desafiante venceu um rali de 32 bolas para conquistar um break point e, na sequência, quebrou o saque quando Djokovic cometeu um erro do fundo de quadra. Depois disso, cada tenista salvou break points em dois games diferentes, e Djere manteve a dianteira até fechar a parcial em 6/4.

O segundo set começou, e Djere continuava como o melhor tenista em quadra, cometendo menos erros e agredindo mais. Djokovic salvou um break point no terceiro game disparando um ace, mas encarou break points novamente no sétimo e não conseguiu defender uma belíssima esquerda de Djere na paralela. Pouco depois, Laslo abriu 5/3 de vantagem. Sem vacilar, confirmou o saque de zero no décimo game e fez 6/4, abrindo 2 sets a 0.

Djokovic foi ao banheiro antes do terceiro set, o que deixou o jogo parado por cerca de cinco minutos. No retorno, venceu longos ralis e quebrou o saque de Djere imediatamente, abrindo 3/0. A partida mudou completamente. O veterano viu-se mais motivado, e o desafiante perdeu a precisão e o semblante confiante. Djokovic disparou no placar e venceu a parcial por 6/1.

A história se repetiu no quarto set, com Djokovic mais uma vez quebrando Djere no primeiro game de serviço do adversário. Desta vez, porém, o desafiante devolveu a quebra imediatamente depois, igualando o placar em 1/1. Foi, contudo, o último suspiro de Laslo. Nole quebrou mais uma vez para fazer 2/1 e, em seguida, abriu 3/1. Djere não ofereceu mais resistência.

Djokovic venceu oito games seguidos, e quando Djere voltou a confirmar o saque, já perdia por 3/1 no quinto set. O veterano, mais sólido e em melhores condições físicas, não desperdiçou a vantagem.

EM NÚMEROS

Além de fazer mais winners (10 a 6) no primeiro set, Djere foi muito mais eficiente quando precisou do segundo saque. Laslo venceu 62% dos pontos com o fundamento, enquanto Djokovic teve apenas 31% de aproveitamento.

Djere foi dominante com o saque no segundo set: encaixou 20 de 23 primeiros serviços (87%) e venceu 18 desses 20 pontos (90% de aproveitamento). Djokovic, dono da melhor devolução do tênis atual, venceu apenas três pontos no serviço de Djere em toda a parcial.

Quando Djere tem apenas 65% de aproveitamento de primeiro serviço no terceiro set, começa a ganhar menos pontos rápidos, e a devolução de Djokovic começa a fazer diferença. Nole ganhou 60% dos pontos com o segundo saque de Djere e converteu as duas chances de quebra que conquistou.

Djokovic manteve-se consistente, anotando sete winners e oito erros não forçados o quarto set. Enquanto isso, viu o nível do compatriota despencar. Djere terminou a parcial com nove winners e 17 falhas não forçadas.

E AGORA?

O próximo adversário de Djokovic no US Open será o croata Borna Gojo (25 anos, #105), que vem do qualifying e até este torneio jamais havia passado da segunda rodada em um slam. Na terceira fase, Gojo eliminou o tcheco Jiri Vesely por 6/4, 6/3 e 6/2.