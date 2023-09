SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Associação de Futebolistas Espanhóis anunciou uma greve para as primeiras duas rodadas da Liga Feminina, por falta de acordo com a Liga por melhores condições salariais para as atletas.

As jogadoras pedem maior equidade nas cifras de salário, com o objetivo de reduzir a disparidade entre masculino e feminino da modalidade;

A greve acontecerá nas duas primeiras rodadas do campeonato, que seriam disputadas entre 8 e 10 de setembro e entre 15 e 17 de setembro;

"Depois de mais de um ano de negociações e confrontados com a falta de acordo, os sindicatos foram obrigados a convocar dois dias de greve", afirmou a AFE.

A greve escancara o momento conturbado que vive o futebol feminino na Espanha, mesmo após a conquista da Copa do Mundo.

A pressão sobre Luis Rubiales, o racha entre jogadoras da seleção e a comissão técnica de Jorge Vilda e o manifesto das atletas em defesa de Jenni Hermoso são elementos da crise na modalidade.

Entre as principais jogadoras da liga feminina estão Alexia Putellas, atual campeã e melhor jogadora do mundo, Aitana Bonmatí, craque da Copa e Lucy Bronze, além de brasileiras como Kathellen, Ludmila e Gabi Nunes.