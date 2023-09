SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Abel Ferreira foi o sucessor de Vanderlei Luxemburgo no comando técnico do Palmeiras e, de quebra, "herdou" o pontapé inicial de uma hegemonia alviverde contra o Corinthians. Curiosamente, a dupla se enfrenta, no domingo (3), às 16h (de Brasília), pela primeira vez em um Dérbi.

Luxemburgo conquistou o Campeonato Paulista de 2020, nos pênaltis, sobre o Corinthians, e os dois empates na decisão deram início a uma sequência de seis jogos de invencibilidade alviverde.

Luxa vinha de derrota para o Corinthians pela primeira fase do Estadual, mas levou o título e se despediu com vitória. O último Dérbi sob o comando de Luxa no alviverde terminou com triunfo por 2 a 0, pelo Brasileirão 2020.

Abel deu sequência ao desempenho alviverde no clássico, com seis vitórias, três empates e apenas uma derrota até agora.

O único técnico do Corinthians a bater Abel Ferreira foi Sylvinho, em vitória alvinegra na Neo Química Arena, pelo Brasileiro de 2021. Róger Guedes marcou os dois do time alvinegro, e Gabriel Menino fez para o clube lviverde.

Abel se consolidou no Palmeiras e viu uma "dança de técnicos" no Corinthians. Luxemburgo será o sexto comandante diferente que o português enfrentará em um Dérbi.

O confronto também põe frente a frente dois do comandantes históricos do Palmeiras. Luxa e Abel dividem a segunda posição entre os mais vencedores do Alviverde, com oito títulos cada,

PALMEIRAS 7 X 2 CORINTHIANS

Juntando os trabalhos de Abel Ferreira e Luxemburgo, o Palmeiras venceu 50% dos clássicos contra o Corinthians.

Cinco partidas terminaram empatadas, e em apenas duas o time alvinegro levou a melhor.

Na única disputa por título no período, melhor para os palmeirenses, que levantaram a taça do Paulista.

ABEL JÁ ENFRENTOU CINCO TÉCNICOS DIFERENTES NO DÉRBI

Vagner Mancini e Vítor Pereira foram os mais frequentes, com três jogos cada.

Sylvinho e Fernando Lázaro são os únicos invictos contra o Abel. O primeiro tem uma vitória e um empate, enquanto Lázaro soma um empate.

Danilo foi o último desafiante do português e acabou derrotado no Allianz Parque.

DESEMPENHO DE ABEL CONTRA O CORINTHIANS

Palmeiras 2 x 1 Corinthians - Brasileiro 2023

Corinthians 2 x 2 Palmeiras - Paulista 2023

Corinthians 0 x 1 Palmeiras - Brasileiro 2022

Palmeiras 3 x 0 Corinthians - Brasileiro 2022

Palmeiras 2 x 1 Corinthians - Paulista 2022

Corinthians 2 x 1 Palmeiras - Brasileiro 2021

Palmeiras 1 x 1 Corinthians - Brasileiro 2021

Corinthians 0 x 2 Palmeiras - Paulista 2021

Corinthians 2 x 2 Palmeiras - Paulista 2021

Palmeiras 4 x 0 Corinthians - Brasileiro 2020

ESCALAÇÕES

Neste domingo, o Palmeiras deve ser desfalcado por Luan, suspenso pelo terceiro amarelo, e Dudu, que se recupera de rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Uma possível escalação do time alviverde tem: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Jhon Jhon (Breno Lopes) e Rony.

O Corinthians, por sua vez, deve ter como desfalques Fagner e Roni, ambos lesionados. Luxemburgo pode ir a campo com: Cássio; Bruno Méndez, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Maycon (Giuliano) e Renato Augusto; Matías Rojas, Wesley (Fausto Vera) e Yuri Alberto.

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Horário: Às 16h (de Brasília) deste domingo (3)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa/SP)

Transmissão: Globo e Premiere