MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid venceu o Getafe de virada, por 2 a 1, neste sábado (2), no estádio Santiago Bernabéu, pela 4ª rodada do Campeonato Espanhol.

Bellingham fez o gol da vitória, enquanto Joselu e Borja Mayoral também balançaram a rede.

A partida marcou a estreia do 'novo' Bernabéu, que passou por reformas e agora conta até com teto retrátil.

Os merengues lideram o Espanhol, com 12 pontos.

Já o Getafe está em 13º, com quatro.

COMO FOI O JOGO

O Getafe abriu o placar logo no começo. Era dia de festa no Santiago Bernabéu, pronto após uma boa reforma, mas a lei do ex imperou após falha defensiva.

O Real Madrid tinha mais posse e conseguia levar certo perigo, mas o time só se recuperou com as mudanças de Carlo Ancelotti no intervalo, especialmente com a entrada de Toni Kroos.

O goleiro Soria, do Getafe, fez grande partida. Ele salvou lances importantes, mas soltou a bola no lance em que Bellingham garantiu a vitória dos merengues.

Bellingham tem estrela. Além de dar a vitória ao Real Madrid, o inglês chegou ao seu quinto gol em quatro jogos pelo time.