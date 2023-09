SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Athletico empatou por 1 a 1 com o Atlético-MG neste sábado (2), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Paulinho, aos cinco minutos do primeiro tempo, fez o gol do Atlético Mineiro. Mas, aos 32 minutos da segunda etapa, Vitor Roque empatou a partida para o Athletico.

Aos 36 minutos do segundo tempo, Fernandinho foi expulso após levar o segundo cartão amarelo por atingir Saravia com o braço.

Com o empate, o Athletico permanece na 7ª colocação com 34 pontos. Do outro lado, o Atlético Mineiro estaciona na 9ª posição com 31 pontos.

Com a pausa da data Fifa, o Athletico volta a campo apenas na quarta-feira, 13 de setembro, para enfrentar o Flamengo, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro retorna aos gramados no sábado, 16 de setembro, para receber o Botafogo, em casa, também pela 23ª rodada do Brasileirão.

O JOGO

O Atlético começou o jogo superior na Arena da Baixada. Os mineiros iniciaram a partida com um ritmo muito forte e buscando muitas jogadas pelo lado esquerdo do Athletico, que demonstrou fragilidade. Por outro lado, o time da casa pouco conseguiu chegar ao ataque.

O Atlético Mineiro seguiu com o controle total do jogo. A equipe conseguia trocar passes com facilidade e, com uma marcação bem ajustada, não sofreu no jogo. Já o Athletico, com um time muito espaçado, encontrava dificuldades para ficar com a bola.

O Athletico melhorou na reta final da primeira etapa. A equipe paranaense ocupou mais o campo de ataque e aumentou seu volume de jogo, criando algumas chances para empatar o duelo. O Atlético Mineiro diminuiu um pouco seu ritmo e tentou explorar o contra-ataque.

O Athletico voltou com outra postura para o segundo tempo. As entradas de Cuello e Zapelli tornaram o time paranaense mais agressivo e a equipe encurralou o Atlético Mineiro, que não conseguia passar do meio-campo.

O Atlético Mineiro conseguiu equilibrar mais a partida e sair em alguns contra-ataques. No entanto, o Athletico continuou tendo mais controle do jogo e levando perigo à meta de Everson.

O Athletico não diminuiu o ritmo e conseguiu chegar ao empate. Após o gol, o time seguiu em busca da virada mesmo ficando com um jogador a menos. Por outro lado, com um a mais, o Atlético Mineiro também se arriscou no ataque e o jogo ficou aberto.

LANCES DE DESTAQUE

Quase: Aos quatro minutos de jogo, após bela troca de passes, Pávon recebeu dentro da área, cortou para dentro e bateu para o gol para a defesa de Léo Linck.

1x0: Logo aos cinco minutos de jogo, o Galo armou um belo ataque pela esquerda e Pedrinho cruzou para Paulinho, que abriu o placar para o Atlético.

Pegou mais uma: Pávon recebeu na esquerda, foi para cima da marcação e bateu da entrada da área para outra defesa de Léo Linck.

Quase o empate: A primeira boa chance do Athletico veio aos 31 minutos de jogo, Após cobrança de escanteio na área, Thiago Heleno cabeceou para defesa de Everson.

Milagre: Aos cinco minutos da segunda etapa, Cuello cruzou para Madson cabecear para o gol, mas Everson fez uma linda defesa. No rebote, Zapelli chutou em cima de Vitor Roque.

Defesaça: Em cobrança de falta, Vitor Bueno finalizou com força na direção do gol, mas Everson espalmou para escanteio.

1x1:Aos 32 minutos do segundo tempo, Vitor Roque recebeu bela bola de Zapelli, finalizou para defesa de Everson e, no rebote, o atacante aproveitou para empatar o jogo para o Athletico.

Expulso: Após abrir demais o braço e atingir Saravia, Fernandinho recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Defendeu: Paulinho mandou uma bomba em direção ao gol e Léo Linck mandou para escanteio.

FICHA TÉCNICA

Athletico 1x1 Atlético-MG

ATHLETICO

Léo Linck, Madson, Cacá, Thiago Heleno, Esquivel; Fernandinho, Erick (Alex Santana), Vidal (Zapelli); Vitor Bueno (Pablo), Vitor Roque, Rômulo (Cuello). Técnico: Wesley Carvalho

ATLÉTICO-MG

Everson, Mariano (Alisson), Bruno Fuchs (Réver), Jemerson, Guilherme Arana; Otávio, Edenílson, Pedrinho (Patrick); Pávon (Saravia), Hulk (Alan Kardec), Paulinho. Técnico: Felipão

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba, PR

Juiz: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP), Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões amarelos: Fernandinho, Vitor Roque (ATH); Everson, Hulk (CAM)

Cartões vermelhos: Fernandinho (ATH)

Gols: Vitor Roque (ATH); Paulinho (CAM)