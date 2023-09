SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil está eliminado da Copa do Mundo masculina de basquete de 2023. Em confronto direto pela segunda fase, a seleção foi derrotada pela Letônia por 104 a 84, neste domingo (3), em Jacarta (Indonésia), e se despediu da competição.

Agora, a equipe verde e amarela depende de outros resultados para garantir vaga direta na Olimpíada de Paris-2024. Para isso, torce por triunfos da Espanha sobre o Canadá e da Sérvia em cima da República Dominicana. Do contrário, ainda haverá chance em um torneio pré-olímpico a ser disputado no ano que vem.

Os comandados do técnico Gustavo de Conti chegaram ao confronto direto com uma campanha de três vitórias e uma derrota, embalados pelo triunfo sobre o favorito Canadá já na segunda fase. Mesmos números tinha a Letônia, incluindo um resultado positivo contra a atual campeã mundial Espanha. Quem vencesse avançaria para as quartas de final.

O Brasil começou com Yago, Georginho, Léo Meindl, Tim Soares e Bruno Caboclo. Já a Letônia entrou em quadra com Kurucs, Bertains, Smits, Skele e Zagars.

A primeira metade foi equilibrada, com a Letônia sempre na liderança e o Brasil lutando para não se descolar. Mas a perseguição brasileira perdeu fôlego, e os adversários não tiraram o pé do acelerador até construir uma vantagem confortável na parte final.

Os europeus começaram abrindo vantagem nos lances iniciais e fecharam o primeiro quarto em 22 a 20. O destaque brasileiro no primeiro período foi o experiente Marcelinho Huertas, que entrou no lugar de Yago e teve participação importante, com uma sequência de cinco assistências e boas investidas individuais contra a defesa para reduzir a diferença de pontos entre as equipes.

O segundo quarto, também parelho, terminou em 45 a 42 para a Letônia. A equipe europeia conseguiu novamente alguns pequenos saltos no placar, com ótimo aproveitamento no ataque. Desta vez, quem brilhou foi Lucas Dias. Ele entrou muito bem em quadra e converteu importantes lances de três pontos para não deixar a diferença crescer demais.

A situação ficou delicada a partir do terceiro período. A dinâmica do jogo se manteve, com a Letônia abrindo oito pontos de vantagem logo no começo e o Brasil correndo atrás. Mas, a partir dali, o time do técnico Gustavo de Conti teve muito mais dificuldades para se manter na cola. A equipe passou a errar passes e sofreu uma queda de aproveitamento nos arremessos, enquanto o adversário encaixava os ataques e os lances de três pontos com eficiência até fechar a parcial em 81 a 63.

No último período, ao contrário do que havia acontecido contra o Canadá, a seleção brasileira não teve poder de reação e se mostrou perdida em quadra, diante de uma grande atuação do time adversário. A Letônia soube administrar o cronômetro, aproveitar os erros brasileiros e contra-atacar com precisão para fechar o jogo em 104 a 84.

O destaque individual do jogo foi o letão Andrejs Grazulis, com 24 pontos e 5 assistências. Do lado brasileiro, o melhor em quadra foi Bruno Caboclo, com 20 pontos e 7 rebotes.

A campanha do Brasil na Copa do Mundo de Basquete 2023:

Primeira fase

Brasil 100 x 59 Irã

Espanha 96 x 78 Brasil

Brasil 89 x 77 Costa do Marfim

Segunda fase

Brasil 69 x 65 Canadá

Letônia 104 x 84 Brasil