SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil está eliminado da Copa do Mundo masculina de basquete de 2023. Em confronto direto pela segunda fase, a seleção foi derrotada pela Letônia por 104 a 84, neste domingo (3), em Jacarta (Indonésia), e se despediu da competição.

Mesmo com o tropeço, a equipe verde e amarela ainda torcia por uma combinação de resultados para conseguir a vaga direta na Olimpíada de Paris 2024. O cenário era favorável até os últimos lances da partida entre Espanha e Canadá, mas uma virada dos canadenses a 42 segundos do apito final jogou um balde de água fria no sonho brasileiro.

A seleção segue com esperança de disputar os Jogos, mas, para isso, precisará se classificar em um torneio pré-olímpico a ser disputado no ano que vem.

Os comandados do técnico Gustavo de Conti chegaram ao confronto direto com uma campanha de três vitórias e uma derrota, embalados pelo triunfo sobre o favorito Canadá já na segunda fase. Mesmos números tinha a Letônia, incluindo um resultado positivo contra a atual campeã mundial Espanha. Quem vencesse avançaria para as quartas de final.

O Brasil começou com Yago, Georginho, Léo Meindl, Tim Soares e Bruno Caboclo. Já a Letônia entrou em quadra com Kurucs, Bertains, Smits, Skele e Zagars.

A primeira metade foi equilibrada, com a Letônia sempre na liderança e o Brasil lutando para não se descolar. Mas a perseguição brasileira perdeu fôlego, e o adversário não tirou o pé do acelerador até construir uma dianteira confortável na parte final.

Os europeus começaram abrindo vantagem nos lances iniciais e fecharam o primeiro quarto em 22 a 20. O destaque brasileiro no primeiro período foi o experiente Marcelinho Huertas, que entrou no lugar de Yago e teve participação importante, com uma sequência de cinco assistências e boas investidas individuais contra a defesa para reduzir a diferença de pontos entre as equipes.

O segundo quarto, também parelho, terminou em 45 a 42 para a Letônia. A equipe europeia conseguiu novamente alguns pequenos saltos no placar, com ótimo aproveitamento no ataque. Desta vez, quem brilhou foi Lucas Dias. Ele entrou muito bem em quadra e converteu três bolas de três pontos para não deixar a diferença crescer demais.

A situação ficou complicada no terceiro período, principalmente depois da saída de Caboclo, pendurado com quatro faltas. A dinâmica do jogo se manteve, com a Letônia abrindo oito pontos de vantagem logo no começo e o Brasil correndo atrás. Mas, a partir dali, a seleção teve mais dificuldade para se manter na cola. A equipe passou a errar passes e sofreu uma queda de aproveitamento nos arremessos, enquanto o adversário encaixava os ataques e os lances de três pontos com eficiência até fechar a parcial em 81 a 63.

No último período, ao contrário do que havia acontecido contra o Canadá, a seleção não teve poder de reação e se mostrou perdida em quadra, diante de uma grande atuação do time adversário. A Letônia soube administrar o cronômetro, aproveitar os erros brasileiros e contra-atacar com precisão para sacramentar a vitória por 104 a 84.

O destaque individual do jogo foi o letão Andrejs Grazulis, com 24 pontos e 5 assistências. Do lado brasileiro, o melhor em quadra foi Bruno Caboclo, com 20 pontos e 7 rebotes.

Depois da derrota, restou ao Brasil torcer contra as outras equipes das Américas para terminar com a segunda melhor campanha entre elas ?o regulamento do Mundial reserva duas vagas diretas na Olimpíada para os melhores países do continente, sendo que os Estados Unidos já estavam classificados para as quartas de final.

República Dominicana e Canadá ainda poderiam superar a campanha brasileira. Os caribenhos entraram em quadra logo depois e não foram páreo para a Sérvia, sendo derrotados por 112 a 79. Já os canadenses permaneceram atrás no placar contra a Espanha durante toda a partida de fechamento da rodada, mas conseguiram uma virada heroica a apenas 42 segundos do fim, saindo com a vitória por 88 a 85 e a vaga nos Jogos de Paris.

A CAMPANHA DO BRASIL NA COPA DO MUNDO DE BASQUETE 2023

Primeira fase

Brasil 100 x 59 Irã

Espanha 96 x 78 Brasil

Brasil 89 x 77 Costa do Marfim

Segunda fase

Brasil 69 x 65 Canadá

Letônia 104 x 84 Brasil