SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Corinthians e Palmeiras empataram sem gols na tarde deste domingo (3), pela 22ª rodada do Brasileiro.

O Palmeiras ficou mais com a bola, mas a grande chance do primeiro tempo foi do Corinthians, com Maycon.

Cássio ainda brilhou nos acréscimos da etapa final, salvando um empate no dérbi marcado pela pipa provocativa e pelo choro de Moscardo.

A partida esquentou nos minutos finais e teve um expulso de cada lado.

O Palmeiras segue na segunda colocação, com 41 pontos, dez a menos que o líder Botafogo.

O Corinthians, com 26, sobe provisoriamente para o 12º lugar.

PIPA PARALISA PARTIDA

Com os dizeres: 'Mundial não. 51 é pinga', uma pipa sobrevoou o estádio e paralisou a partida aos 17 minutos do primeiro tempo. O árbitro Anderson Daronco permitiu que a bola voltasse a rolar apenas quase dois minutos depois.

O Palmeiras teve mais posse, controlou as principais ações ofensivas, mas quem ficou perto de abrir o placar na primeira etapa foi o time da casa, com Maycon, já nos minutos finais. No mais, os primeiros 45 minutos do clássico foram de pouco brilho.

A situação continuou similar depois do intervalo, com os times mantendo as mesmas estratégias. Aos 17 minutos, Luxemburgo fez três mudanças de uma só vez e tentou dar um gás nos mandantes com Ruan, Gustavo Mosquito Romero. Do outro lado, Abel fez suas duas trocas primeiras apenas aos 33, quando o clube do Parque São Jorge já havia queimado aos cinco alterações.

No entanto, o cenário só mudou nos finais, quando teve duas expulsões (uma para cada lado) e uma chance clara para o Palmeiras, mas ninguém balançou a rede no confronto.

AGENDA

Com a pausa para a data-Fifa, os clubes voltam a campo apenas no meio da outra semana. O time alvinegro visita o Fortaleza na quinta (14), às 19h, enquanto o rival alviverde recebe o Goiás na sexta (15), às 21h30.

CORINTHIANS

Cássio; Bruno Méndez, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos (Matheus Bidu); Moscardo (Fausto Vera), Maycon, Giuliano (Ruan) e Rojas (Gustavo Mosquito); Wesley (Romero) e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha (Breno Lopes), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Vanderlan); Mayke, Zé Rafael, Gabriel Menino (Richard Rios) e Raphael Veiga; Artur (Jhon Jhon) e Rony (Endrick). Técnico: Abel Ferreira.

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa/GO) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa/CE)

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (Fifa/SP)

Cartões amarelos: Lucas Veríssimo (COR); Zé Rafael, Murilo e Gustavo Gómez (PAL)

Cartões vermelhos: Maycon (COR); Murilo (PAL)