PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A janela de transferências no Brasil está fechada, e se algum jogador for negociado com clubes de países que ainda estejam com seus mercados abertos, a reposição precisará ser feita com atletas livres. Mas nem todo país age como o nosso. A Argentina criou um mecanismo para proteger suas equipes e autoriza reforços fora do prazo.

Inicialmente, a janela de transferências da Argentina se fecharia no dia 17 de agosto. O período, posteriormente, foi ampliado para dia 31, ou seja, a última quinta-feira.

No entanto, a Associação de Futebol da Argentina (AFA) criou um mecanismo de proteção aos clubes nacionais, que podem ainda inscrever atletas fora do prazo.

Qualquer clube que tiver negociado jogadores para equipes do exterior após 18 de agosto tem até 12 de setembro para repor com algum novo reforço.

O jogador, porém, também precisa ser contratado de equipe de fora da Argentina. Negociações internas não podem ocorrer.

Como o mercado da bola argentino movimenta cifras inferiores a outros países, como Brasil, Estados Unidos, México, e muitos da Europa, os clubes perdiam jogadores com facilidade e, como não poderiam repor pela janela estar fechada, o futebol nacional se enfraquecia.

A determinação mira dar opções para as equipes seguirem fortes, mesmo que limite de alguma forma o período de negócios.