SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians tentou acalmar os ânimos após o empate por 0 a 0 com o Palmeiras, no domingo (3), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O UOL apurou que a diretoria do Corinthians vê os últimos desentendimentos como normais e entende que Vanderlei Luxemburgo tem o domínio do vestiário. A preocupação maior é ver o Timão com melhor desempenho em campo.

Mesmo assim, ainda repercute a confusão entre o técnico Vanderlei Luxemburgo e Bruno Mazziotti, coordenador do Núcleo de Saúde e Performance do Timão.

Os desentendimentos entre o treinador e o fisioterapeuta teriam dividido o elenco entre os que apoiam Luxa e os que defendem Mazziotti, segundo o Lance.

A origem dos problemas seria a discordância pela utilização ou não de alguns atletas, como Rojas e Renato Augusto.

Luxemburgo voltou a minimizar a situação, no domingo, depois do empate com o Palmeiras.

"É complicado. Deixa eu te responder com um pouco de paciência que permite: quem disse que estou sem falar com o Bruno Mazziotti ou que tenho algum problema? Quem disse isso? Alguém falou? Você falou na entrevista passada, mas esqueceu. Tem algum problema? Não, pergunta para ele, sem problema nenhum. Estamos discutindo tudo que é do Corinthians, qual o problema? (...) Temos que ter discernimento para procurar as coisas com coerência. Não tenho nenhum problema com o Bruno, é discussão interna, existe, é de trabalho. É como se no Corinthians fosse proibido ter alguma coisa. Vou matar quem? Não tem que matar ninguém. O Renato [Augusto] estava na arquibancada. Eu, você e a torcida gostaríamos dele em campo, mas infelizmente não deu. Em consenso, entendemos que ele não poderia jogar hoje", disse Vanderlei Luxemburgo, em entrevista coletiva.

O goleiro Cássio e o zagueiro Lucas Veríssimo comentaram sobre as polêmicas recentes. Cássio foi mais sutil, enquanto Veríssimo foi enfático.

"O ambiente no Corinthians é muito bom, já tinham me falado antes de eu chegar. Nem tudo que sai na imprensa é verdade. Soube também de uma discussão que teve aí. A imprensa gosta disso. Não estou sabendo, soube por vocês. A gente tem que focar no nosso trabalho para deixar o Corinthians na melhor posição possível", comentou Veríssimo.

"A gente perdeu [para o Estudiantes], mas se classificou. Acho que saiu um pouco o foco. E hoje tivemos uma resposta boa, apesar de toda a cobrança e crítica, contra equipe muito qualificada, bem treinada, que joga junto há muito tempo", falou o goleiro.