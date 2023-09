SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF deve se reunir nesta segunda-feira (4) para debater a situação do meia-atacante Antony, após o UOL publicar detalhes sobre a denúncia de violência feita pela ex-namorada do jogador do Manchester United.

A CBF vai discutir a situação de Antony e não se descarta o corte do jogador. A confederação não se manifestou oficialmente até o momento.

O UOL publicou detalhes do relato da DJ e influencer Gabriela Cavallin, com fotos e prints de conversas entre ela e o jogador.

O conteúdo mostra ameaças de Antony e ferimentos da ex-namorada sofridos após agressões que teriam sido cometidas pelo jogador em mais de uma ocasião.

Gabriela já havia denunciado Antony antes, na Polícia Civil de São Paulo, e agora apresentou a queixa na Inglaterra, na última sexta-feira.

A chegada de Antony em Belém para a partida contra a Bolívia, na sexta-feira, está prevista para a madrugada desta terça (5).

No anúncio da convocação, Fernando Diniz foi questionado sobre a denúncia contra Antony e disse que ainda não havia motivo suficiente para deixá-lo fora, diferentemente do caso de Lucas Paquetá, desconvocado por suposto envolvimento de um familiar em esquema de apostas esportivas.

"É uma coisa ainda muito incipiente. Por ora, o que eu sei é isso, de uma acusação. Eu vou parar por aí. Não vou ficar discorrendo sobre esse assunto porque é tudo muito pouco para falar agora. Eu vou falar uma vez só. Todo mundo que comete alguma coisa errada tem que pagar por aquilo que comete. Mas a gente não tem que ficar levantando essas questões o tempo todo, só porque alguém levantou. Espera os órgãos competentes para apurar esse tipo de coisa", disse o técnico da seleção, na ocasião.

A CBF não teve acesso à denúncia mais recente da ex-namorada de Antony antes da publicação do UOL.

Um dos vídeos do inquérito mostra uma lesão que expôs os ossos dos dedos da mão de Gabriela, no que teria sido a última agressão do atleta.

Procurado pela reportagem, Antony preferiu não se pronunciar sobre as acusações. A assessoria do jogador disse que o caso está em segredo de Justiça e será julgado por via oficial.

Mas os representantes do atleta enviaram um posicionamento do empresário Júnior Pedroso.

"O que se pode observar é que ela aparece na mídia sempre nos momentos que ela sabe que pode prejudicar o Antony. Como no dia da convocação para seleção brasileira e agora no momento da apresentação. Mas os fatos expostos são os mesmos que estão sendo tratados no processo investigatório", diz Pedroso em comunicado oficial.