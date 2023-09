SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Carlos Alcaraz não deu chances ao italiano Matteo Arnaldi (22 anos, #61 do mundo) nesta segunda-feira (4), no Estádio Arthur Ashe. Diante de um rival menos experiente, que disputava a chave principal do US Open pela primeira vez na vida, o número 1 do mundo foi consistente e implacável, punindo as falhas do rival. Por 6/3, 6/3 e 6/4, avançou sem sustos às quartas de final do torneio nova-iorquino.

Com a classificação, Carlitos iguala um feito histórico de Andre Agassi, que até hoje era o único homem da Era Aberta do tênis (a partir de 1968) a alcançar as quartas de final do US Open três vezes (1988-1990) antes de completar 21 anos de idade. Alcaraz também se tornou o primeiro desde Johan Kriek (1978-80) a alcançar as quartas em Nova York em suas três primeiras participações no US Open.

OS MOMENTOS-CHAVE

O sexto game decidiu o primeiro set: Arnaldi cometeu um erro forçado, errou uma direita fácil e cedeu tries break points a Alcaraz. O italiano salvou os dois primeiros, mas mandou uma bola que tocou na fita e caiu fácil do outro lado da rede. O número 1 matou o ponto, abriu 4/2 e manteve a vantagem.

O segundo set foi ainda mais tranquilo para Alcaraz, que pressionava Arnaldi com boas devoluções e foi recompensado com uma dupla falta e um erro forçado. Assim, já no primeiro game da parcial, o espanhol anotou uma quebra. Mais tarde, outra quebra, no nono game, fechou o set: 6/3.

Na terceira parcial, Arnaldi finalmente conseguiu quebrar o serviço do número 1 do mundo, mas sua liderança durou pouco. Carlitos devolveu a quebra no game imediatamente seguinte, voltando a equilibrar as ações. O placar seguiu igualado até o décimo game. Sacando em 4/5, Arnaldi sentiu o momento. Errou uma curtinha, cometeu uma dupla falta, viu Alcaraz encaixar uma bola na linha e não resistiu. Game, set, match, Alcaraz.

E AGORA?

Classificado para as quartas de final, Alcaraz espera o vencedor do jogão entre Alexander Zverev e Jannik Sinner, que farão a sessão noturna desta segunda-feira.

Para Arnaldi, a campanha inédita significa a entrada no top 50. Segundo números da ATP, o atual número 61 do mundo aparecerá como 47º do ranking no dia 11 de setembro, quando sairá a próxima atualização da lista.