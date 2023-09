SÃO PAULO, SP, E BELÉM, PA (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Jesus está de volta à seleção no lugar de Antony, cortado após o UOL revelar detalhes da denúncia de violência doméstica contra o jogador. O atacante do Arsenal (Inglaterra) passou por duas cirurgias desde a lesão que o tirou da Copa do Qatar e já demonstrou faro de gol superior aos outros centroavantes chamados por Fernando Diniz.

Jesus teve uma lesão no joelho direito na fase de grupos da Copa e foi cortado. Ele passou por cirurgia e voltou após quase quatro meses fora.

No retorno, Jesus retomou o posto de titular do Arsenal e marcou seis gols em 13 jogos. O número supera Matheus Cunha (três gols em 24 jogos) e Richarlison (dois gols em 25 jogos).

Neste início de temporada, o centroavante passou por uma microcirurgia de correção, por isso demorou um pouco mais a ficar à disposição no Arsenal. Jesus retirou uma espécie de placa de ferro que tinha sido colocada por causa da última lesão que vinha incomodando e causando dor.

O centroavante passou pelo procedimento no dia 2 de agosto e retornou no dia 26 do mesmo mês, quando entrou no último minuto do jogo contra o Fulham. O jogo contra o Manchester United no último domingo foi o primeiro com mais tempo para jogar: 20 minutos e um golaço no fim.

DINIZ VÊ VERSATILIDADE

Diniz vê Gabriel Jesus tanto como camisa 9, como é no Arsenal, quanto como um ponta pelo lado do campo. Foi por esse motivo que o jogador foi convocado no lugar do ponta Antony.

Com Jesus, a seleção brasileira tem três centroavantes: Richarlison, Matheus Cunha e Gabriel Jesus. Para as pontas, também três jogadores: Rodrygo, Raphinha e Martinelli. Neymar entra como meia centralizado na relação.

Todos os 'camisas 9' de Diniz são móveis e versáteis. Richarlison é parecido com Gabriel Jesus em características e já jogou pelo lado no Tottenham. Matheus Cunha é mais um falso 9 do que um centroavante.

*

NÚMEROS DOS CENTROAVANTES PÓS-COPA

Gabriel Jesus: 15 jogos, 7 gols

Matheus Cunha: 24 jogos, 3 gols

Richarlison: 25 jogos, 2 gols