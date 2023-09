SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pode não parecer, mas o volante Jhegson Méndez ainda faz parte do elenco do São Paulo. O equatoriano se tornou a última opção com Dorival Jr. após chegar sob grande expectativa por ter disputado a Copa do Mundo do Qatar. Ainda assim, o time tricolor rejeitou uma proposta pelo jogador nos últimos dias.

O São Paulo recebeu uma proposta de um clube da Turquia pelo jogador. A oferta era de empréstimo com preço de compra fixado.

A reportagem conversou com pessoas da cúpula tricolor que afirmaram que a proposta era "muito ruim". A saída do jogador não está descartada, mas tanto valores quanto modelo de negócio precisariam mudar.

POR QUE JHEGSON NÃO JOGA?

A reportagem ouviu que não há nenhum tipo de problema com o jogador, que seria apenas uma 'vítima' da profundidade do elenco tricolor na posição. A ausência seria somente opção técnica.

Hoje, Pablo Maia, Luan, Gabi Neves, Talles Costa e até o jovem Felipe Negrucci demonstram estar à frente do equatoriano por uma vaga no time.

ONDE ESTÁ JHEGSON?

Jhegson completou na última quinta-feira dez partidas sem entrar em campo. O volante não atua desde a derrota para o Corinthians na Copa do Brasil, mais de um mês atrás.

O equatoriano não joga com Dorival nem quando o treinador decide rodar o elenco e poupar titulares. Jhegson chegou a atuar nesse cenário de rodagem de elenco contra Red Bull Bragantino e Santos, as duas últimas vezes em que foi titular.

No total, Jhegson soma nove dos 35 jogos de Dorival Jr. no comando do time. Com Ceni, o jogador tinha atuado em 14 dos 17 jogos.

Membros da cúpula são-paulina ouvidos pela reportagem acreditam que o equatoriano pode dar a volta por cima como fez Gabi Neves. O uruguaio chegou a ficar em baixa com Ceni, mas cresceu com Dorival.

Só Marcos Paulo, entre os jogadores à disposição, está há mais tempo sem ser utilizado por Dorival do que o equatoriano.