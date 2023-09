PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O calendário apertado do futebol brasileiro vai dar um alívio aos clubes. Por conta da data Fifa, a Série A só volta a ter partidas no dia 13. Com tempo livre, cada clube montou uma estratégia para se preparar visando o retorno.

O QUE SEU TIME IRÁ FAZER

América-MG

O Coelho liberou seu grupo para folgas segunda (4) e terça (5). A partir de quarta-feira, os jogadores trabalham em turno único. O próximo compromisso será contra o Cuiabá, sexta-feira (15).

Atlético-MG

O Galo deu dois dias de folga para seu elenco (segunda e terça). A reapresentação está marcada para quarta-feira (6), e na sexta-feira o grupo treinará em dois turnos. As atividades seguirão até a volta, sábado (16), contra o Botafogo.

Athletico-PR

O clube deu folga para seus jogadores segunda e terça. O elenco volta a treinar quarta-feira de olho na partida contra Flamengo, quarta-feira (13).

Bahia

O Bahia tem seu elenco de folga segunda, terça e quarta. A reapresentação ocorrerá na quinta-feira, com treinamentos em turno único. O próximo jogo será contra o Coritiba, quinta-feira (14).

Botafogo

O Botafogo liberou seus jogadores até quinta-feira, quando o elenco se reapresenta de olho na retomada do Brasileiro. Líder do campeonato, o time treinado por Bruno Lage terá atividades regulares até o jogo contra o Atlético-MG, sábado (16).

Corinthians

O time alvinegro liberou seus atletas segunda e terça. Os treinos seguem em turno único de quarta a sábado, com domingo de folga novamente. O próximo compromisso corintiano será diante do Fortaleza, quinta-feira (14).

Coritiba

O time teve a partida contra o São Paulo adiada e alterou sua programação. A equipe recebeu folga no fim de semana e na segunda-feira. A reapresentação ocorre nesta terça-feira, com início do período de treinamentos cujo objetivo é integrar jogadores como Slimani e Samaris. A comissão técnica estuda a possibilidade de uma intertemporada em Atibaia. O Coritiba encara o Bahia, quinta-feira (14).

Cruzeiro

Na Toca da Raposa, segunda e terça foram definidos como folga. O elenco trabalha de quarta-feira em diante em turno único. No domingo há nova folga. O próximo compromisso do Cruzeiro será contra o Santos, quinta-feira (14).

Cuiabá

O Dourado deu três dias de folga ao elenco após a derrota para o Grêmio. A reapresentação ocorre na quinta-feira, quando a rotina de treinamentos seguirá até o jogo contra o América-MG, sexta-feira (15).

Flamengo

O clube rubro-negro liberou seus jogadores segunda e terça-feira. A reapresentação ocorrerá na quarta e as atividades seguirão no CT do clube até a viagem para Cariacica, onde o Flamengo encara o Athletico-PR, quarta-feira (13). Ainda há previsão de um dia de folga antes do duelo.

Fluminense

O Fluminense não terá o técnico Fernando Diniz na pausa das competições porque o comandante está com a seleção brasileira. O grupo foi liberado segunda e terça, voltando a trabalhar na quarta-feira sob o comando de Marcão. Serão treinos em turno único quarta, quinta e sexta, e mais dois dias de folga no fim de semana. O Fluminense encara o Vasco, sábado (16).

Fortaleza

O elenco do Fortaleza foi liberado segunda, terça e quarta. A reapresentação acontece na quinta-feira e a partir de então estão previstos treinos em turno único. O próximo compromisso será contra o Corinthians, quinta-feira (14).

Goiás

O Goiás não teve atividades ontem, mas os jogadores já voltam a trabalhar nesta terça e iniciam preparação para o próximo confronto, sexta-feira (15), contra o Palmeiras. Ainda está prevista mais uma folga para o grupo ao longo da semana, que será informada nos próximos dias.

Grêmio

Renato Gaúcho liberou os jogadores do Grêmio para quatro dias de folga (segunda, terça, quarta e quinta). O elenco do tricolor gaúcho se reapresenta apenas na sexta-feira, quando inicia sequência de atividades. No domingo, o treino será aberto aos sócios. O próximo compromisso será na quinta-feira (14), contra o Red Bull Bragantino.

Inter

O Colorado folgou na segunda-feira, mas as atividades já foram retomadas nesta terça. A programação do time gaúcho segue com treinamentos em turno único até domingo, sem a previsão de nova folga. O Inter encara o São Paulo, quarta-feira (13).

Palmeiras

O Verdão ganhou três dias de folga (segunda, terça e quarta), voltando a trabalhar apenas na quinta-feira. A sequência de trabalhos será no CT do clube, até domingo, quando o elenco está de folga novamente. O próximo jogo será diante do Goiás, sexta-feira (15).

Santos

O Santos trabalhou nesta segunda-feira e apenas um dia de folga foi concedido na abertura da semana, nesta terça (5). Nesta quarta-feira (6) e sexta-feira (8), o grupo ainda trabalhará em dois turnos. Quinta e sábado a atividade será em turno único. O alvinegro do litoral paulista volta aos gramados na quinta-feira (14) para encarar o Cruzeiro.

São Paulo

O time não jogou no último fim de semana, pois o duelo com o Coritiba foi adiado para dia 27. Desta forma, a folga aos jogadores foi antecipada e a programação sofreu alterações. O elenco já se reapresentou Nesta segunda-feira e segue sem folgas até o sábado. Após o dia livre, domingo tem treino de novo. A preparação visa o duelo contra o Internacional, quarta-feira (13).

Red Bull Bragantino

O Massa Bruta deu folga ao grupo de atletas de segunda até sexta-feira. O elenco se reapresenta no sábado, quando treina em dois turnos. O próximo compromisso será quinta-feira (14), contra o Grêmio.

Vasco

No Vasco, jogadores como Rossi e Payet farão preparação especial, mas o grupo completo terá folgas terça e quarta. A partir de quinta-feira a programação de atividades será retomada. O próximo jogo será diante do Fluminense, sábado (16).

Colaboraram com a pauta: Alexandre Araújo, Eder Traskini, Flávio Latif e Gabriela Brino.