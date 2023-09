RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de dias conturbados, o Flamengo tenta manter o clima de paz no Ninho do Urubu de olho na final da Copa do Brasil. O elenco se reapresenta nesta quarta-feira após três dias de folga em um ambiente bem mais leve do que o de dias atrás, fruto da vitória por 2 a 1 contra o Botafogo. O Rubro-negro tem lições de casa a fazer para que o sossego volte a reinar no Ninho.

LUTA POR VAGAS

Sampaoli terá pela frente os últimos dias para definir algumas disputas importantes por vaga no time, especialmente visando a final.

Para o duelo com o Athletico-PR, o treinador não pode contar com Bruno Henrique e nem Ayrton Lucas, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

As duas posições, portanto, estão abertas, assim como a do substituto de Arrascaeta, que não volta para o primeiro confronto. As chances de participar do segundo são baixas.

No jogo diante do Botafogo, Sampaoli também abriu a possibilidade de jogar com três zagueiros, mas utilizou Pulgar.

Uma das principais disputas hoje é no ataque, com Gabigol e Pedro. O camisa 9 ganhou a vaga no clássico, mas o 10 tenta retornar antes da final.

MANTER O CLIMA

Depois da vitória no clássico, a pressão sobre o técnico Jorge Sampaoli aliviou-se, pelo menos um pouco, e o clima no vestiário já era outro. A expectativa no retorno é que isso se mantenha e melhore antes da decisão diante do São Paulo.

Antes do último jogo, os integrantes da comissão já vinham tentando trabalhar a parte mental do grupo. Os discursos antes da partida foram inflamados e com participação do treinador pedindo "sangue na boca".

A expectativa é que o alivio momentâneo sirva para esfriar os ânimos e faça com que o elenco se una em torno de um objetivo maior.

DESCANSO

O Flamengo treina nesta quarta, quinta, sexta e sábado, voltando a folgar no domingo. A partida diante do Athletico-PR será na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), em Cariacica.

O clube até tinha a opção de jogar na quinta, mas preferiu ter mais dias até a final. O pouco descanso já foi tema de reclamação dos jogadores no início do trabalho de Sampaoli e a pausa foi festejada.

ESPERA POR RENOVAÇÕES

Outra grande expectativa dentro do Flamengo são as renovações de contrato, algo que deve caminhar de fato após a final. O clube entende que o assunto pode esperar para que o foco não seja desviado.

Nomes como Everton Ribeiro, Filipe Luís e Bruno Henrique aguardam a definição das situações e tem vínculo até o fim do ano. No caso do atacante, o clube já abriu conversas com o agente do jogador, que vem recebendo algumas sondagens.

Outros com contratos mais longos, como Gabigol (2024) e Fabrício Bruno (2025), também devem ter as situações analisadas com mais calma após a decisão.