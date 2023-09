SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Abel Ferreira não cravou a titularidade de Endrick após o jovem se destacar no clássico contra o Corinthians. E a busca pelo substituto ideal de Dudu ?que sofreu lesão grave no joelho e não joga mais em 2023? segue sem resposta no Palmeiras.

"[Rony e Endrick juntos] É uma das soluções que temos quando sairmos atrás. O Endrick gosta mais de jogar de centro-esquerda, e o Rony centro-direita. Mas não vou atrás de dinâmicas desde o início da equipe para, entre aspas, ajeitar um jogador só. Não. Se tivermos que buscar um resultado, pode ser. Tenho que olhar para o todo, momentos de transição, de defender. É uma equipe conhecidamente consistente e organizada por isso. Endrick é fortíssimo na transição, com espaço nas costas. Pode ganhar um jogo sozinho. Tem a ver com o momento do jogo, se tiver que ser, vai ser", disse o técnico, em coletiva de imprensa após o jogo contra o Corinthians.

O ABEL JÁ FEZ?

Abel testou duas alternativas sem Dudu, mas o Palmeiras não marcou gols contra o Deportivo Pereira e o Corinthians. O primeiro teste foi contra o time colombiano, com uma linha de três zagueiros na defesa e Flaco López jogando próximo de Rony no ataque. O segundo, no clássico, com Artur jogando invertido na esquerda e uma dobradinha de laterais no lado direito, com Marcos Rocha e Mayke. O saldo das atuações não foi positivo.

Endrick entrou nas duas partidas e, mesmo com pouco tempo de jogo, foi quem mais mostrou serviço. No duelo pela Libertadores, o camisa 9 jogou apenas 28 minutos, sem os acréscimos, conseguiu boas arrancadas e causou a expulsão do zagueiro Quintero.

Contra o Corinthians, Endrick teve só quatro minutos, mais os acréscimos, e foi muito bem. Iniciou a jogada do melhor lance do Palmeiras na partida, o gol perdido por Breno Lopes, e conseguiu levar a vantagem em outro lance que foi parado com falta pelo zagueiro Lucas Veríssimo.

Após o clássico, o nome de Endrick voltou ao foco dos torcedores por uma volta ao time titular. Muitos palmeirenses acreditam que Endrick merece ter mais oportunidades, e que ele é a melhor opção no elenco para substituir Dudu.

ENDRICK SUPERA TODOS OS JOGADORES DO BRASILEIRÃO EM ESTATÍSTICA

Segundo a página DataFutebol, no Twitter, Endrick tem a melhor taxa de conversão de gols entre todos os jogadores do Brasileirão com 31% (4/13) ? isso significa que o camisa 9 precisou finalizar apenas treze vezes para marcar os quatros gols que tem no campeonato.

Flaco López e Rony, os concorrentes diretos de Endrick na posição, têm 15% e 13% de taxa de conversão, respectivamente.