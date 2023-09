(UOL/FOLHAPRESS) - Beatriz Haddad Maia e Victoria Azarenka estiveram a dois pontos de uma vaga nas semifinais da chave de duplas do US Open, mas sofreram uma virada em jogo equilibrado e acabaram eliminadas do torneio nova-iorquino. Mais sólidas nos momentos importantes, a alemã Laura Siegemund e a russa Vera Zvonareva saíram do Estádio Louis Armstrong com um triunfo suado por 5/7, 7/5 e 6/4.

Uma vitória de Bia e Vika significaria a presença de uma brasileira na final da modalidade, já que elas enfrentariam o time formado pela paulista Luisa Stefani, medalhista olímpica em Tóquio 2020, e a americana Jennifer Brady. Elas serão as oponentes de Siegemund e Zvonareva na disputa por um lugar na decisão.

COMO ACONTECEU

Siegemund e Zvonareva saíram na frente, quebrando o saque de Azarenka com a alemã superando Bia em duas disputas junto à rede. A vantagem não durou tanto assim. No sexto game, com dois ótimos voleios de Vika e uma passada de Bia, foi a vez de Zvonareva ter o serviço quebrado, o que deixou o placar em 3/3. O set inicial ainda teve Azarenka perdendo seu serviço com uma dupla falta e Siegemund quebrada imediatamente depois.

Com 5/6 no placar, a alemã esteve ameaçada mais uma vez. Bia venceu uma bela disputa do fundo de quadra para conquistar um set point, e Siegemund cometeu uma dupla falta que selou o set: 7/6.

A segunda parcial começou com Siegemund e Zvonareva saindo na frente, mas a vantagem durou só até o sexto game. Com a russa no saque, Bia conquistou um break point ao encaixar uma boa devolução. Na sequência, foi a vez de Vika fazer uma devolução vencedora e conseguir a quebra.

Brasileira e bielorrussa tiveram uma bela chance de quebrar Siegemund no oitavo game, mas a alemã saiu de 0/40 ganhando boas disputas junto à rede e winners do fundo de quadra. Quando confirmou seu serviço, deixou o placar em 4/4. Dois games depois, com Zvonareva no saque, Bia e Vika ficaram a dois pontos da vitória, ms Siegemund venceu dois pontos junto à rede e salvou o time mais uma vez. As chances não aproveitadas custaram caro. Com uma passada na paralela e um voleio vencedor em sequência, Zvonareva quebrou o saque de Azarenka e teve a chance de sacar e fechar o set pouco depois.

Com o momento a seu favor, russa e alemã aproveitaram e começaram o terceiro set com uma quebra de saque. Bia e Vika criaram menos chances na parcial e até ameaçaram o saque de Zvonareva no oitavo game. A brasileira até acreditou ter conquistado um break point quando encaixou uma paralela, mas a bola foi chamada fora, e as rivais confirmaram o serviço pouco depois.