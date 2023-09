SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A diretoria do São Paulo vem conversando com a cúpula do Flamengo nos últimos dias com o intuito de evitar 'intrusos' flamenguistas no setor visitante do Maracanã. Os cartolas estão próximos de uma definição para o início da venda dos ingressos para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, marcado para o dia 17.

A diretoria tricolor quer evitar que o setor destinado aos são-paulinos seja invadido por torcedores flamenguistas na final. Cerca de 3,5 mil ingressos devem ser disponibilizados para os visitantes.

A tendência é que a carga do setor visitante seja vendido pelo próprio São Paulo. Se isso se confirmar, as entradas seriam comercializadas no site da Total Acesso.

O presidente Julio Casares recentemente reclamou do valor praticamente pelos cariocas: R$ 700 para os visitantes. O mandatário alertou sobre a reciprocidade no Morumbi.