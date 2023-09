BELÉM, PA (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Fernando Diniz prepara um Brasil para "amassar" a Bolívia no jogo de sexta-feira (8), no Mangueirão, pela estreia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Diniz esboçou uma marcação pressão no treino desta quarta (6). Todos os jogadores participaram da atividade.

A movimentação consiste no goleiro receber a bola, tocar para o zagueiro, que aciona o lateral antes do meio-campista e, por fim, o atacante. Há bonecos que similam os adversários e mostram o caminho para o passe.

Todos os atletas participaram do revezamento. Neymar, inclusive, também fez a função do zagueiro que recebe do goleiro antes do passe para a lateral.

Durante o treinamento, Diniz e seus auxiliares cobravam a melhor execução: "velocidade, ataca, sempre para frente".

Diniz espera uma estreia com a cara do Dinizismo: posse de bola, jogadores sem posição delimitada e marcação alta contra os bolivianos.

O técnico espera que o Brasil mostre um jogo muito ofensivo, capaz de vencer e convencer.

A estreia contra a Bolívia, um dos times mais frágeis da América do Sul, é vista como uma grande oportunidade pela comissão técnica. Há também o discurso de retribuir ao público de Belém que abraçou a seleção.