(UOL/FOLHAPRESS) - Alexander Zverev teve duas chances para quebrar o saque de Carlos Alcaraz no primeiro set do duelo desta quarta-feira (6), válido pelas quartas de final do US Open. O alemão, atual #12 do mundo, não converteu e, depois, viu o atual número 1 do planeta tomar as rédeas do jogo, disparando no placar até sair do Estádio Arthur Ashe com uma vitória imponente por 6/3, 6/2 e 6/4 e um lugar nas semifinais do torneio.

Atual campeão do evento e cabeça de chave número 1 mais jovem da história do US Open, Alcaraz enfrentará na sequência Daniil Medvedev, terceiro do ranking e campeão em NY em 2021. O russo se classificou nesta quarta-feira, ao superar o compatriota e padrinho de seu filho, Andrey Rublev, por 6/4, 6/3 e 6/4. A outra semi será entre o sérvio Novak Djokovic e o americano Ben Shelton. Os dois jogos serão na sexta-feira.

OS MOMENTOS-CHAVE

O primeiro set foi decidido no sétimo e no oitavo games. Zverev teve dois break points, mas desperdiçou ambos com erros não forcados de backhand. Na sequência, Alcaraz foi agressivo nas devoluções, provocou falhas do alemão e, quando teve seu primeiro break point, converteu com um smash. Depois, manteve a dianteira até fazer 6/3.

As devoluções continuaram fazendo a diferença a favor de Alcaraz no segundo set. Já no terceiro game, Carlitos voltou a deixar Sascha em dificuldades. Com uma chance de quebra, fez o alemão correr de um lado para o outro e matou o ponto com uma esquerda cruzada. Mais tarde, no sétimo game, Zverev cedeu outra chance ao cometer uma dupla falta, e o espanhol converteu com duas direitas violentas em sequência para abrir 5/2.

O terceiro set começou com Zverev aparentemente abatido e sentindo dores, mas Alcaraz não manteve o nível da parcial anterior e não aproveitou o momento. Sascha teve break points no segundo e no quarto games, mas, novamente, não conseguiu aproveitá-los. Então, na reta final, o número 1 elevou seu nível e conseguiu a quebra decisiva no nono game.

EM NÚMEROS

Com Alcaraz, Djokovic e Medvedev classificados, será a primeira vez desde 2018 que o US Open terá três campeões nas semifinais.

Alcaraz é o líder de vitórias no circuito masculino em 2023, com 58 (e seis derrotas). Ele também é quem mais conquistou títulos no período (seis).

Após o duelo desta quarta-feira, Alcaraz e Zverev estão empatados em confrontos diretos, com três vitórias para cada. Carlitos venceu três dos últimos quatro encontros.