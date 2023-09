SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo anunciou nesta quarta-feira (6) a programação de vendas dos ingressos para o segundo jogo das finais da Copa do Brasil, contra o Flamengo, no dia 24. A abertura acontece nesta quinta-feira (7), antes mesmo do início da comercialização das entradas para o setor visitante da primeira partida, dia 17, no Maracanã.

POR QUÊ?

O São Paulo acerta detalhes com o Flamengo para comercializar os ingressos do primeiro jogo pelo seu próprio sistema. A ideia é evitar intrusos flamenguistas no setor visitante ?e evitar, portanto, confusões.

O time tricolor irá adquirir todas as cerca de 3,5 mil entradas diretamente com os cariocas para, depois, repassar aos seus torcedores. O valor praticado pelos paulistas será o mesmo pago aos rubro-negros.

A abertura das vendas irá demorar por causa da logística de compra. Os ingressos serão em papel e virão do Rio de Janeiro em um carro-forte até o Morumbi.

O ingresso físico foi decidido de forma a tentar minimizar irregularidades e aumentar a segurança na região do estádio. A decisão foi junto à operadora de ingressos. Apenas com ingresso em mãos será possível entrar nos arredores do Maracanã.

O São Paulo não recebeu o contato do Flamengo no sentido de repetir a mesma logística no duelo de volta.