BELÉM, PA (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Fernando Diniz definiu a escalação do Brasil para a partida contra a Bolívia nesta sexta-feira (8), às 21h45, no Mangueirão, pela estreia nas Eliminatórias.

Na véspera da partida, Diniz repetiu a formação que o UOL publicou na quarta-feira (6). O Brasil vai a campo com Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Raphinha, Rodrygo e Richarlison.

Diniz fechou os primeiros 15 minutos do treino para a imprensa por conta do ensaio de bolas paradas. Na sequência, separou as equipes e voltou a ensaiar escanteios e cobranças de faltas.

Neymar treinou como meia, com liberdade para percorrer todo o campo. Raphinha ficou mais na direita e Rodrygo pela esquerda. Sem bola, Richarlison ajudou Neymar a marcar.

A expectativa de Fernando Diniz é vencer e convencer contra a Bolívia. O técnico prepara a equipe para sufocar os rivais desde o primeiro minuto.