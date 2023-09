UOL/FOLHAPRESS - Pela terceira vez em cinco anos, Daniil Medvedev está na final do US Open. O russo, campeão do torneio em 2021 e vice em 2019, carimbou sua vaga nesta sexta-feira (8) com uma atuação soberba diante do número 1 do mundo, Carlos Alcaraz. Depois de suportar a pressão do espanhol no começo, Daniil fez um segundo set impecável, conteve uma reação do jovem espanhol no quarto set e saiu do Estádio Arthur Ashe com um triunfo memorável por 7/6(3), 6/1, 3/6 e 6/3.

Atual número 3 do mundo, Medvedev vai encarar no domingo (10) o mesmo oponente da final de 2021, quando conquistou seu primeiro e único título de slam. Naquela temporada, Novak Djokovic venceu o Australian Open, Roland Garros e Wimbledon e só lhe faltava o título do US Open para completar o Grand Slam, feito que nenhum homem repete desde o australiano Rod Laver, em 1969. Nole sentiu a pressão, e Medvedev aproveitou para vencer por 3 sets a 0.

Para Alcaraz, a derrota foi apenas o seu segundo revés nos últimos 26 jogos em torneios do Grand Slam. Favorito para alcançar a final, Carlitos tentava defender seu título em Nova York e tornar-se o primeiro a fazê-lo desde Roger Federer, em 2008.

COMO ACONTECEU

Alcaraz começou melhor a partida, ameaçando o saque de Medvedev e conseguiu dois break points, mas não teve sucesso na hora de convertê-los. O russo, aos poucos, foi confirmando seus serviços com mais facilidade e, mesmo sem ameaçar o espanhol, levou a parcial ao tie-break. Foi aí que Carlitos começou a se mostrar vulnerável, fazendo escolhas erradas e dando pontos valiosos para Medvedev, que venceu o game por 7/3.

O momento continuou favorável a Daniil, que aproveitou quatro erros em cinco pontos de Alcaraz no segundo game e anotou mais uma quebra. Pouco depois, abriu 3/0. Mais tarde, ainda impecável do fundo de quadra, quebrou o número 1 mais uma vez e abriu 5/1. Pouco depois, abriu 2 sets a 0 ao fazer 6/1.

Alcaraz voltou melhor para o terceiro set, enquanto Medvedev não conseguiu manter o nível altíssimo da parcial anterior. Bastou um game excelente do espanhol no saque do russo para o jogo mudar de direção. Alcaraz converteu o único break point da parcial, no quarto game, e depois manteve seus games de serviço até fazer 6/3 e alongar o duelo.

O número 1 seguiu pressionando e teve três break points no começo do quarto set, mas Medvedev se salvou de todos. O jogo era de alto nível, com os dois tenistas executando belas jogadas. No fim, foi o russo quem brilhou mais. Em um longo sexto game, Alcaraz desperdiçou sete game points, e uma sequência da saque-e-voleio custou caro. Medvedev encaixou duas ótimas devoluções em sequência e quebrou o rival. Em seguida, sem perder pontos, Daniil abriu 5/2. Não houve como Alcaraz conseguir a virada.O último game ainda teve drama. O russo ainda salvou três break points - dois deles com erros não forçados de Alcaraz - enquanto Carlitos salvou três match points (um voleio vencedor, e uma esquerda errada e uma dupla falta do russo). Na quarta chance para fechar, contudo, Medvedev não vacilou.

EM NÚMEROS

Ao devolver muito recuado no fundo da quadra, Medvedev limitou o poder do saque de Alcaraz. O russo terminou o jogo com nove aces. Carlitos não conseguiu nenhum.

Alcaraz foi mais agressivo ao longo do jogo e terminou a partida com mais winners (45 a 37), mas também cometeu mais erros não forçados (38 a 32).

Medvedev foi muito mais eficiente nos break points. Ele teve sete chances de quebra e converteu três. Alcaraz teve nove break points (seis no quarto set), mas só converteu um.