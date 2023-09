SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O narrador Galvão Bueno elogiou a estreia com goleada de Fernando Diniz no

Em publicação no X - ou Twitter - Galvão afirmou que a seleção brasileira já começou a 'tomar o jeito do Diniz', após os 5 a 1 sobre a Bolívia;

"Bela estreia do Brasil nas eliminatórias!! O time já começou a tomar o jeito do futebol do Diniz!! E a goleada de 5 a 1 contra a fraquíssima Bolívia poderia ter sido maior!!", escreveu o narrador;

Galvão ainda lembrou o feito de Neymar, que ultrapassou Pelé na artilharia da seleção em jogos oficiais:

"Com dois de Rodrygo, um de Raphinha, o melhor em campo, e dois de Neymar, agora o maior artilheiro da seleção em jogos oficiais com 79 gols!!", completou.

Após a saída de Galvão da Globo, Luis Roberto assumiu o posto de narrador titular nos jogos da seleção brasileira e comandou a transmissão da goleada ontem (8);

O Brasil agora vai a Lima enfrentar o Peru, na próxima terça-feira (12), às 23h de Brasília.