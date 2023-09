SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - "Não quero saber o dia, não quero saber a hora, só quero pagar. Toma, tá aqui"

O Morumbi ainda pulsava em êxtase quando Jonathan Luna, funcionário do Raça Morumbi, um restaurante que funciona como camarote em dias de jogos, ouviu a frase. Minutos antes, o São Paulo havia vencido o Corinthians e garantido vaga na final da Copa do Brasil, quando vai enfrentar o Flamengo.

Os torcedores que lotavam o restaurante naquele jogo esgotaram as reservas para a final antes mesmo de deixarem a casa. E a história não aconteceu apenas naquele restaurante. O UOL esteve no Morumbi e visitou todos os espaços localizados no anel inferior do estádio e ouviu a mesma história, do japonês 'by Koji' ao árabe 'Amani'.

Os valores para acompanhar a final variaram entre R$ 1.500 e R$ 3.000. O pacote incluía alimentação e bebidas não alcoólicas em todos os restaurantes, exceto no camarote Stadium 6-3-3, onde há um 'esquenta', quatro horas antes da partida, e um 'after', após o apito final, com bebidas alcoólicas ?uma lei estadual impede a venda durante o jogo.

CAMAROTE RECEBEU NOVO LOTE

O camarote Stadium 6-3-3 abriu um novo lote de ingressos nesta sexta-feira (8) graças a uma parceria. A área original do camarote foi esgotada em poucos dias e vendidas para clientes assíduos, mas a nova venda está aberta ao público em geral.

As entradas estão disponíveis no site da Total Acesso por R$ 2.990,00, no primeiro lote. São quase 650 lugares no camarote.

VALOR EXPLODE NA FINAL

Os preços dos camarotes costumam ser salgados, mas não no nível dos valores da final da Copa do Brasil. No Amani, por exemplo, os valores para jogos menos expressivos começam em R$ 350. No by Koji, o preço fica em torno de R$ 500.

INGRESSOS 'NORMAIS' ESGOTADOS

O São Paulo abriu a venda de ingressos para o sócio-torcedor diamante, plano mais caro do programa, e viu as entradas se esgotarem completamente em poucas horas. O clube ainda abriu uma exceção e colocou parte do setor popular à venda para os sócios ? o setor normalmente abre diretamente ao público comum.

Uma nova venda foi aberta anteontem (8), um dia depois, mas os ingressos foram completamente esgotados rapidamente. Ao todo, mais de 44 mil ingressos já foram vendidos, sem contar os camarotes.