SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Antony e seu clube, o Manchester United, anunciaram na manhã deste domingo (10) que o jogador está afastado das atividades para lidar com as acusações de agressões de sua ex-namorada, Gabriela Cavallin.

"Concordei com o Manchester United em tirar um período de ausência enquanto abordo as acusações feitas contra mim. Quero reiterar a minha inocência em relação às coisas de que fui acusado e cooperarei plenamente com a polícia", disse o jogador.

"O Man Utd reconhece as acusações feitas contra Antony. Ele adiará seu retorno até novo aviso, a fim de abordar as acusações", afirma o time. "Como clube condenamos atos de violência e abuso".

A DENÚNCIA CONTRA ANTONY

O conteúdo revelado por Gabriela Cavallin mostra ameaças de Antony e ferimentos da ex-namorada sofridos após agressões que teriam sido cometidas pelo jogador em mais de uma ocasião.

Um dos vídeos do inquérito a que o UOL teve acesso mostra uma lesão que expôs os ossos dos dedos da mão de Gabriela, no que teria sido a última agressão do atleta.

Uma troca de mensagens de texto mostra ameaças do atleta após uma crise de ciúmes.

Após a publicação da matéria feita pelo UOL, Antony foi desconvocado da seleção brasileira para as partidas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026. O corte aconteceu após uma reunião do comando da CBF com Fernando Diniz.

O QUE FAZER EM CASO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA?

Se você está sofrendo violência doméstica, seja ela física ou psicológica, ou conhece alguém que esteja passando por isso, pode ligar para o número 180, a Central de Atendimento à Mulher. Ela funciona em todo o país e no exterior, 24 h por dia. A ligação é gratuita.

O serviço recebe denúncias, dá orientação de especialistas e faz encaminhamento para serviços de proteção e auxílio psicológico.

O contato também pode ser feito pelo WhatsApp no número (61) 9610-0180.

Para denunciar formalmente, procure a delegacia próxima de sua casa ou então faça o boletim de ocorrência eletrônico, pela internet.