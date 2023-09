LIMA, PERU (UOL/FOLHAPRESS) - Ídolo no Alianza Lima, o centroavante argentino Hernán Barcos prevê um jogo difícil para a seleção brasileira contra o Peru nesta terça (12), em Lima, pela segunda rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Aos 39 anos, Barcos vive grande momento no Alianza Lima. Ele é atual bicampeão peruano, conquistou o Apertura e caminha para o tri. Referência do clube, o atacante recebeu a seleção brasileira no treino de ontem (10), no estádio Alejandro Villanueva, do Alianza.

Ex-Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro, o centroavante não usa mais seu tradicional cabelão, mas segue protagonista: 11 gols e oito assistências nos 29 jogos de 2021. No ano passado, 18 gols e sete assistências em 41 partidas. Na atual temporada, 11 gols e cinco assistências em 31 oportunidades.

"Muito lindo receber a seleção aqui. Muito bom ser lembrado e que me reconheçam. Feliz de estar aqui, ver o pessoal, a gente vive de futebol. Encontrei o Neymar que jogamos contra várias vezes. Me falta o cabelo, mas sou o mesmo [risos]. Muito bom que meu filho conheça vários jogadores importantes, Aqui estou muito feliz, cheguei há dois anos e meio. Saímos campeões em 2021, 2022 e vamos pelo tri se Deus quiser. Ganhamos Apertura e estamos no Clausura. Venho fazendo as coisas bem como sempre, sendo profissional, e o povo peruano é muito bom e reconhece o trabalho", disse Hernán Barcos.

Barcos gosta do trabalho de Fernando Diniz, mas prevê dificuldade para o Brasil contra o Peru no Estádio Nacional de Lima.

Com o novo técnico Juan Reynoso, a seleção peruana empatou em 0 a 0 com o Paraguai na estreia, fora de casa e com um a menos.

"Sempre vi o trabalho do Diniz, é muito bom. Um treinador muito humano também, que é importante para qualquer jogador. O Peru tem jogadores novos, treinador novo que está se adaptando. Alguns jogadores de experiência que podem somar muito. Empatou no Paraguai com um a menos, um jogo difícil. Vai ser um jogo difícil para o Peru e para o Brasil. O Peru sempre vai ter esperança", disse Barcos.

Hernán Barcos mandou uma mensagem para Luiz Suárez quando o atacante uruguaio chegou no Grêmio.

No Tricolor Gaúcho, Barcos fez 45 gols e se tornou o maior artilheiro estrangeiro da arena.

"Falei para o Suárez cuidar bem da camisa 9. Está em boas mãos. É lindo que ele chegue no Grêmio e fale bem da instituição, da grandeza do Grêmio. Tomara que faça muitos gols, é grande jogador. Se não me passa, vai ficar perto. Está com boa média de gols".