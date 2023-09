SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Udinese anunciou na tarde desta segunda-feira (11) que o meio-campista Roberto Pereyra renovou seu contrato por mais uma temporada.

Pereyra recebeu propostas de Botafogo, Palmeiras, Santos e do Besiktas, da Turquia, mas preferiu seguir na Udinese após alguns meses livre no mercado da bola. Seu novo vínculo com o clube italiano vai até 30 de junho de 2024.

A prioridade de Pereyra era seguir atuando na Europa. O Santos ouviu dos representantes do jogador que não estava nos planos jogar em clubes brasileiros e sul-americanos no momento.

Na temporada 2022/23 pela Udinese, Pereyra atuou em 36 partidas, marcou cinco gols e deu 7 assistências.

O meio-campista de 32 anos foi revelado pelo River Plate e também teve passagens pela Juventus e o Watford (Inglaterra). Além de ter sido convocado algumas vezes para a seleção argentina.