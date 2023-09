LIMA, PERU (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Fernando Diniz dará mais uma chance ao atacante Richarlison como titular da seleção brasileira. A escalação do Brasil para enfrentar o Peru, nesta terça-feira (12), pelas Eliminatórias, será a mesma que começou o jogo contra a Bolívia.

Diniz mantém a confiança no atacante e vai manter a formação da vitória de sexta-feira passada, por 5 a 1.

No treino desta segunda-feira (11), em Lima, o último antes do jogo contra os peruanos, Diniz montou o time titular com: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Raphinha, Rodrygo e Richarlison.

CHORO APÓS SUBSTITUIÇÃO

A manutenção de Richarlison na equipe titular do Brasil se dá após o jogador ir às lágrimas depois de ser substituído contra os bolivianos.

O Pombo ficou muito incomodado por passar mais uma partida pela seleção brasileira sem fazer gols. Ele vive má fase na Inglaterra e não marca com a Amarelinha desde as oitavas de final da Copa 2022, em dezembro.

O QUE DINIZ QUER DO TIME

Na última atividade antes de enfrentar o Peru, foi possível ver como Diniz exigiu dos jogadores movimentação intensa.

"Roda" e "movimenta" foram gritos frequentemente ouvidos no estádio Nacional, onde a bola rola amanhã a partir das 23h (de Brasília).