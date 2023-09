RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo informou que o lateral esquerdo Filipe Luís sofreu uma lesão na posterior da coxa direita a cinco dias do jogo de ida da final da Copa do Brasil, contra o São Paulo, no Maracanã.

Filipe Luis não foi relacionado para o jogo desta quarta-feira (13) contra o Athletico-PR, em Cariacica (ES), pelo Campeonato Brasileiro.

O lateral esquerdo já iniciou o tratamento para tentar se recuperar a tempo de enfrentar o Tricolor na decisão.

O Flamengo já tem mais dois importantes jogadores lesionados: Arrascaeta e Luiz Araújo.

O meia e o atacante já realizam alguns trabalhos no campo, mas ainda acompanhados dos fisioterapeutas.

As chances da dupla atuar contra o São Paulo são remotas.