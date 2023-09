SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Alemanha venceu a França por 2 a 1 em amistoso nesta terça-feira (12), no Signal Iduna Park, em Dortmund.

Thomas Müller e Leroy Sané anotaram os gols da Alemanha. Os lances aconteceram aos 3 minutos do primeiro tempo e aos 41 do segundo tempo, respectivamente. Griezmann descontou de pênalti aos 43 da etapa final.

Hannes Wolf, técnico da equipe sub-20, foi quem comandou a Alemanha. A Federação havia informado inicialmente que Rudi Völler, diretor de seleções, seria o interino. Os alemães buscam um novo treinador após a demissão de Hansi Flick.

Kylian Mbappé ficou no banco de reservas. O capitão e camisa 10 da seleção francesa foi preservado pelo técnico Didier Deschamps.

A Alemanha triunfou pela primeira vez desde março deste ano. Os tetracampeões mundiais vinham de cinco amistosos sem vencer, com derrotas em quatro deles. Já a França sofreu o primeiro revés desde novembro de 2022.

A seleção alemã não batia a França desde 2014, tabu que durava há seis jogos. Foram quatro vitórias dos Bleus e dois empates no período.

A Alemanha volta a campo em 14 de outubro, em amistoso contra os Estados Unidos. Já a seleção francesa entra em ação um dia antes, diante da Holanda, pelas Eliminatórias da Eurocopa.

O JOGO

A Alemanha iniciou o jogo com a intensidade que faltou nos últimos amistosos. Os donos da casa deram pouco tempo para a França respirar com a bola, e encontraram facilidade para atacar pela ponta esquerda. Foi por lá que os alemães encontraram o caminho para abrir o placar, com Thomas Müller.

A França equilibrou a partida ao decorrer do primeiro tempo. A posse de bola, que chegou a ser de quase 70% dos alemães, inverteu-se e foi maior para os Bleus ao fim da etapa inicial. Griezmann e Tchouaméni foram os polos de jogadas criativas, mas seus companheiros não acompanharam o ritmo.

As duas seleções diminuíram de ritmo na etapa final. O cansaço propiciou espaços para dribles e ataques rápidos, mas os principais nomes ofensivos de ambos os lados cometeram erros técnicos. Ter Stegen estava atento quando foi exigido e manteve a vantagem alemã.

Sané virou protagonista nos minutos finais. O alemão marcou o segundo gol de sua seleção aos 41 minutos, e logo na sequência fez pênalti em cima de Camavinga.

LANCES IMPORTANTES

1x0, Müller aos 3min do 1ºT: Gnabry e Henrichs tabelaram pelo lado esquerdo do ataque alemão. O lateral encontrou Müller na área. O camisa 13 dominou no peito e fuzilou de pé esquerdo, sem dar chances para Maignan.

Quase Alemanha fez o segundo: Gnabry levou perigo aos 9 minutos. O ponta arrancou pela esquerda, gingou para cima de Pavard e finalizou com a parte interna do pé direito. A bola passou raspando na trave.

Lance polêmico: Aos 20, Kolo Muani invadiu a área após passe de Coman. O centroavante sofreu empurrão nas costas de Rüdiger, mas o árbitro não marcou pênalti. O VAR não recomendou revisão a Anthony Taylor.

Demorou, mas enfim finalizou: O primeiro chute francês saiu aos 30 minutos do jogo. Theo Hernández avançou com liberdade pela esquerda e centralizou a jogada para Tchouaméni. O volante tocou de primeira, encontrando Kolo Muani. O centroavante dominou e finalizou colocado, por cima da trave.

Sequência francesa na bola parada: Griezmann cobrou falta aos 37 minutos na cabeça de Tchouaméni. Ter Stegen defendeu e mandou para escanteio. Após cobrança curta, Coman mandou novamente na cabeça do volante. Dessa vez o alemão agarrou sem sustos.

Ter Stegen apareceu: O primeiro lance de perigo da etapa final aconteceu aos 11 minutos. Sem encontrar espaços, Tchouaméni decidiu finalizar de longe. O goleiro alemão espalmou, e Kolo Muani escorregou ao chutar no rebote.

Impacto imediato: A Alemanha voltou a assustar aos 22 do segundo tempo. Em sua primeira ação com bola, Brandt arrancou e encontrou Wirtz com espaço dentro da área. O camisa 9 chutou forte, mas a bola foi travada por Saliba.

Ter Stegen mais uma vez: O goleiro alemão trabalhou novamente aos 37 minutos. Thuram chutou em cima de Rüdiger, e a bola sobrou para Griezmann. O camisa 7 bateu de chapa e a bola fez curva sinuosa. O arqueiro do Barcelona mandou para escanteio.

2x0, Sané aos 41min do 2ºT: Saliba errou na saída de bola e Tah não perdeu tempo, armando contra-ataque. Havertz foi acionado e lançou Sané. O ponta-direita finalizou de primeira e decretou a vitória alemã.

2x1, Griezmann aos 43min do 2ºT: Na base do "abafa", a França conseguiu diminuir. Sané foi afoito ao tentar desarmar Camavinga na área e deu uma rasteira no volante francês. Griezmann cobrou com firmeza, no canto esquerdo de Ter Stegen.