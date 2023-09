SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Arboleda, do São Paulo, se machucou durante a vitória de 2 a 1 do Equador sobre o Uruguai, em confronto que ocorreu nesta terça-feira pela segunda rodada das Eliminatórias.

O jogador sentiu a coxa por volta dos 21 minutos do segundo tempo da partida, realizada em Quito.

Ele acompanhava um atacante uruguaio quando sentiu, subitamente, a parte de trás da coxa. Assim que a bola saiu das quatro linhas, Arboleda pediu paralisação ao árbitro do duelo, o brasileiro Wilton Pereira Sampaio.

O zagueiro recebeu atendimento médico e, minutos depois, deixou o gramado de maca e com as mãos no rosto. O equatoriano foi substituído por Realpe, jovem jogador do Bragantino.

A lesão preocupa o São Paulo, que tem Arboleda como pilar da zaga. A equipe encara, no domingo (17), o Flamengo pelo primeirojogo da final da Copa do Brasil.

Antes disto, os paulistas medem forças com o Inter pelo Campeonato Brasileiro -o zagueiro já desfalcaria a equipe justamente pelo compromisso desta terça com a seleção.