SÃO PAULO, SP, RIO DE JANEIRO, RJ, E LIMA, PERU (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar atuou todos os 180 minutos da seleção brasileira contra Bolívia e Peru, contrariando o que havia dito Jorge Jesus, seu técnico no Al Hilal (Arábia Saudita), de que o brasileiro não poderia "nem treinar, quanto mais jogar" pelo Brasil.

O camisa 10 foi titular na vitória por 5 a 1 sobre a Bolívia e por 1 a 0 sobre o Peru. Ele atuou a partida toda diante dos bolivianos e foi substituído somente contra o Peru já aos 48 minutos da segunda etapa.

O brasileiro ainda não estreou pelo Al Hilal. Jorge Jesus deu entrevista há quase um mês dizendo que ele estava lesionado e causou um ruído com a CBF.

A última vez em que Neymar atuara 90 minutos em dois jogos consecutivos desde fevereiro, nas derrotas por 3 a 1 para o Monaco e 1 a 0 para o Bayern de Munique (ALE). Na partida seguinte, contra o Lille, o brasileiro se lesionou e desde então só tinha atuado em uma partida de pré-temporada pelo PSG antes de se transferir ao Al Hilal.

"NEYBEM, NEYMAL"

O craque foi decisivo nas partidas: marcou duas vezes e deu uma assistência diante da Bolívia, e cobrou o escanteio para o gol decisivo de Marquinhos contra o Peru. Os gols fizeram dele o maior artilheiro em jogos oficiais da história da seleção com 79 gols, superando Pelé.

No entanto, errou muitos passes na segunda partida, sendo o pior da seleção no quesito. O camisa 10 efetuou 70 passes e errou 18 deles para um aproveitamento de 74%. O número não é normal para Neymar: contra a Bolívia, por exemplo, ele teve 90% de aproveitamento.

O QUE DISSE JORGE JESUS

Pequena lesão: "Neymar pode trazer tudo para a equipe do Al-Hilal. Ele é um dos melhores jogadores do mundo, não tenho dúvidas disso, mas em condições físicas normais. Ele chegou com uma pequena lesão, não vai conseguir treinar ainda com o time. Não sei quando vai estar em condições para poder jogar".

Nome na lista: "Não entendo muito bem porque Neymar está na convocação da seleção do Brasil, um jogador que está lesionado. Se calhar, vão obrigar o Neymar a ir ao Brasil. Não vai jogar, porque não está em condições de jogar. Nem de treinar, quanto mais de jogar. Mas sei que está na convocação".

Ida ao Brasil: "Esse é um tema que temos que discutir. Hoje não vejo justificativa nenhuma do Neymar ir ao Brasil se está lesionado. Ele não treina, como pode [jogar]?".

Não pode jogar: "Ele não pode jogar na seleção brasileira. Está lesionado. Acho que nem devia ir ao Brasil, mas isso é um problema do Al-Hilal. Ele tem que se recuperar de um problema muscular para começar a jogar, que é o que ele sabe fazer bem".