RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco chegou a um acordo com o MPRJ, em reunião realizada nesta quarta-feira (13), e assinou o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para a liberação de São Januário. O clube, agora, aguarda a homologação na Justiça.

A expectativa é que a torcida possa voltar ao estádio no duelo com o Coritiba, dia 21, pelo Brasileiro.

São Januário estava impedido de receber torcida desde o dia 23 de junho, por determinação do TJRJ, após confusão no duelo entre Vasco e Goiás, pelo Brasileiro.

O encontro aconteceu no gabinete o procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos. Como o clube recorreu ao STJ, a atribuição do processo passou a ser da Procuradoria-Geral de Justiça.

A reunião contou com o prefeito do Rio Eduardo Paes, o presidente da Ferj Rubens Lopes, o presidente do Vasco Jorge Salgado, o CEO da SAF Lucio Barbosa, além de representantes da Polícia Militar e Bombeiros.

No acordo, o Cruz-Maltino se comprometeu com algumas mudanças em São Januário, que vão acontecer de forma gradual.

O Vasco indicou o aumento no número de catracas, aumento do espaço útil no acesso às catracas, ajuste na abertura dos portões para a saída, aumento do número de câmeras no interior do estádio e reconhecimento facial nas catracas.

O CASO

Houve uma confusão em São Januário após a derrota do Vasco para o Goiás, no dia 22 de junho.

O STJD determinou São Januário com portões fechados por 30 dias. A decisão proibia também a entrada da torcida do Vasco como visitante.

Posteriormente, a Justiça acatou um pedido do MPRJ e interditou São Januário.

A Justiça chegou a liberar o uso do estádio, mas sem torcida.

No fim do mês passado, a Justiça negou o recurso do clube e manteve a interdição de público. O time cruzmaltino recorreu ao STJ.