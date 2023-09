RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo chega à final da Copa do Brasil pressionado pelo primeiro título da temporada. Depois de começar o ano disputando sete competições e podendo bater recorde de premiação, o clube tenta minimizar o escoamento de dinheiro até aqui e bater a meta estipulada.

O QUE ACONTECEU

O orçamento do Flamengo previa R$ 118 milhões em premiação nas disputas da Supercopa do Brasil, Carioca, Mundial, Recopa Sul-Americana, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil.

O título garante a meta mesmo antes do desfecho do Brasileirão. O clube arrecadou cerca de R$ 67,3 milhões até o momento. Se for campeão, fatura mais R$ 70 milhões e chega a R$ 137,3 milhões em prêmios, ao todo.

Se ficar com o vice, ganha mais R$ 30 milhões e acumulará R$ 97,3 milhões. Assim, precisaria terminar o Brasileiro pelo menos em décimo para bater os números, considerando quanto a performance na Série A rendeu aos clubes em 2022.

Entre as metas do ano, o clube estabeleceu o segundo lugar no Brasileirão, semifinal da Libertadores (caiu nas oitavas) e semi da Copa do Brasil (está na final).

O Estadual não teve premiação mais uma vez.

SUPERCOPA DO BRASIL

No vice da Supercopa do Brasil, o Flamengo ficou com R$ 5 milhões. O Palmeiras recebeu R$ 10 milhões.

MUNDIAL

No Mundial de Clubes, a decepcionante campanha com o terceiro lugar rendeu US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 13 milhões na época) ao clube. Caso ficasse com o título, o Rubro-Negro, além da premiação de US$ 5 milhões (R$ 25 milhões), ainda receberia mais uma bonificação de R$ 25,5 milhões da Conmebol. O vice ficou com US$ 4 milhões (R$ 20 milhões).

RECOPA SUL-AMERICANA

Na derrota para o Independiente del Valle, o Flamengo ficou com US$ 900 mil (pouco mais de R$ 4,6 milhões na época) pelo vice-campeonato. O campeão ficou com US$ 1,8 milhão (R$ 9,2 milhões na época).

LIBERTADORES

Fla chegou ao valor de US$ 5,15 milhões acumulados em premiações na Libertadores pela fase de grupos, o que equivale a cerca de R$ 26 milhões. A Conmebol premia em US$ 1,25 milhão (R$ 6 milhões) as equipes classificadas para as oitavas de final da Libertadores. Pela participação na fase de grupos, o Fla levou US$ 3 milhões (R$ 15,7 milhões) e mais US$ 900 mil (R$ 4,3 milhões) pelas três vitórias na chave (US$ 300 mil em cada).

COPA DO BRASIL

Até agora, o Flamengo acumulou R$ 18,7 milhões em premiação na competição. Atual campeão, o clube entrou na Copa do Brasil na terceira fase, que rendeu R$ 2,1 milhões. Passou pelas oitavas, com pagamento de R$ 3,3 milhões. As quartas valeram R$ 4,3 milhões, enquanto a passagem para a semi rendeu outros R$ 9 milhões. Com a presença na final, são R$ 30 milhões a mais garantidos, ou seja, a premiação do vice-campeão. Caso o Flamengo vença o São Paulo, o valor é de R$ 70 milhões. Se levantar a taça do torneio, o Flamengo terá direito ao total de R$ 88,7 milhões.

CAMPEONATO BRASILEIRO

O Flamengo tem como meta ficar pelo menos em segundo lugar no Campeonato Brasileiro deste ano, o que significaria uma entrada de R$ 42,7 milhões nos cofres do clube. Veja outros valores que a CBF vai pagar:

1º - R$ 45 milhões

2º - R$ 42,7 milhões

3º - R$ 40,5 milhões

4º - R$ 38,2 milhões

5º - R$ 36 milhões

6º - R$ 33,7 milhões

7º - R$ 31,5 milhões

8º - R$ 29,2 milhões

9º - R$ 27,0 milhões

10º - R$ 24,7 milhões