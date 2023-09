SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos não avançou na tentativa por Luiz Gustavo e encerrou a sua janela de transferências com nove contratações. O prazo de inscrições termina nesta sexta-feira (15).

O coordenador técnico Alexandre Gallo fez uma consulta ao zagueiro/volante Luiz Gustavo, de 36 anos, que está livre no mercado.

O ex-jogador do Al Nassr, da Arábia Saudita, pretende continuar no futebol do continente. Ele recebeu outras sondagens do Brasil.

Sem Luiz Gustavo, que viria como zagueiro, o Santos aposta em Jair, de 18 anos. O zagueiro está recuperado de cirurgia no joelho e pode ser uma alternativa caseira para Alex, que operou o tornozelo. As demais opções para o técnico Diego Aguirre são João Basso, Joaquim e Messias.

O Santos trouxe nove reforços para o semestre: o zagueiro João Basso, o lateral-direito Júnior Caiçara, o lateral-esquerdo Dodô, os meio-campistas Tomás Rincón, Nonato e Jean Lucas e os atacantes Julio Furch, Maxi Silvera e Alfredo Morelos.