SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dorival Jr comemorou na entrevista coletiva, após o título da Copa do Brasil, um pedido seu que foi atendido pela diretoria do São Paulo na trajetória da conquista inédita.

"O que valia esse elenco cinco meses atrás e o que vale a partir desse momento? Quando pedi pra não acontecerem saídas, é porque naquele momento dificilmente conseguiríamos uma reposição à altura, principalmente desses garotos que estão alcançando a primeira valorização. Quem vier atrás de um jogador do São Paulo sabe que vai ter que gastar. Não podemos ficar à mercê de vendas a todo momento. É natural que venda, mas temos que ter um tempo pra buscar a reposição. O trabalho da diretoria foi fundamental nesse sentido. Olha a alegria do torcedor, acho que a resposta está dada", disse Dorival Jr, em coletiva de imprensa após conquistar o título da Copa do Brasil.

Dorival pediu à diretoria do São Paulo que nenhum atleta fosse vendido quando a janela de transferência estava aberta. Quando o Tricolor avançou às semifinais após eliminar o Palmeiras, em julho, o técnico pediu publicamente para os dirigentes não venderem ninguém -já que a equipe estava criando um padrão de jogo e passou a se credenciar ao título da competição.

Pedido do treinador foi atendido. Apesar de sondagens do exterior por Beraldo, Welington, Rodrigo Nestor e Pablo Maia, nenhuma evoluiu para uma possível compra, e assim o clube conseguiu manter todos os jogadores do seu elenco.

Time campeão e valorizado. O pedido de Dorival fez o São Paulo ganhar duas vezes: os atletas que seguiram na equipe se valorizaram e a sequência do trabalho resultou na conquista da Copa do Brasil. Agora, os jovens que não deixaram o clube, caso sejam negociados, serão por valores muito superiores - o que também influencia em quem irá chegar como reposição.

Estratégia não foi a mesma em outros anos. Por conta dos problemas financeiros, o São Paulo precisou abrir mão de jovens atletas, que nem sequer jogaram no profissional do clube como os zagueiros Tuta e Morato, para equilibrar as contas.

Carlos Belmonte, diretor de futebol do clube, admitiu que atletas podem deixar a equipe após a conquista da Copa do Brasil.

Um dos pontos fortes de Dorival no São Paulo é o ótimo relacionamento que ele tem com o seu elenco.

Luciano, atacante do Tricolor do Morumbi, até ironizou os dirigentes do Flamengo "agradecendo" pela demissão do técnico no final do ano passado - após conquistar a Copa Libertadores e a Copa do Brasil.

"Eu queria agradecer à diretoria do Flamengo, que demitiu o Dorival Júnior e ele veio parar aqui no São Paulo", brincou o jogador em entrevista ao SporTV.