RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Léo Pereira escreveu um texto assumindo parte da culpa com o elenco do Flamengo depois da derrota para o São Paulo na final da Copa do Brasil. O jogador citou "momento de reflexão" após o ano sem conquistas em 2023.

Léo Pereira admitiu que o elenco precisa entregar mais e "honrar esse manto". O jogador foi um dos titulares no empate com o São Paulo no Morumbi.

Na publicação, o zagueiro repete o discurso de Jorge Sampaoli de que o Flamengo foi superior durante o jogo, mas diz que o time não soube aproveitar.

"Infelizmente o objetivo não foi alcançado, 48 milhões de pessoas sofrem. Momento difícil para todos aqueles que torcem, jogam e fazem parte do Flamengo, triste por que jogamos melhor e não soubemos aproveitar, final é detalhe e tivemos alguns detalhes cruciais para o resultado final", escreveu o jogador.

"Assumimos nossa culpa como jogadores e sabemos que precisamos entregar mais para honrar esse manto. Momento de reflexão para todos porque o Flamengo é maior que qualquer um e merece muito mais. Obrigado Nação e cada um que torceu por nos", completou.

O Flamengo folga nesta segunda-feira (25) e volta a treinar na terça visando o jogo do próximo sábado contra o Bahia às 16h (de Brasília) no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileiro.