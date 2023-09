FORTALEZA, CE (UOL/FOLHAPRESS) - Um torcedor do Flamengo atropelou um grupo de fãs do São Paulo que comemoravam o título da Copa do Brasil, na noite deste domingo (24), em Crateús, no interior do Ceará.

Imagens mostram o momento em que o motorista avança com o carro contra torcedores tricolores que realizavam uma motociata.

Um dos motociclistas atingido pelo carro, que preferiu não se identificar, explicou o que aconteceu. "Passamos em frente a um bar em que estavam reunidos torcedores do Flamengo. A ideia era dar uma volta na cidade, que é pequena. Não passamos em frente ao bar de propósito. Do nada, o motorista, que é torcedor do Flamengo e estava totalmente embriagado, jogou o carro de propósito em cima da gente."

Diversas pessoas foram atingidas e caíram na via. Elas sofreram escoriações pelo corpo e danos materiais.

Segundo as vítimas, o motorista teria se identificado como torcedor do Flamengo.

MOTORISTA FOI DETIDO NA HORA, MAS NÃO FICOU PRESO

O motorista fugiu após o atropelamento, mas foi detido por policiais militares na sequência. No entanto, ele não foi preso em flagrante. Uma das vítimas relata como foi a ação da PM.

"A polícia chegou na hora que aconteceu. Falei que o cara estava embriagado e tinha jogado o carro em cima da gente. Ele falava a todo momento que ia matar todo mundo, falou isso várias vezes. A polícia preservou o motorista e não deixou a população se aproximar por temer um linchamento. O boletim de ocorrência foi feito na delegacia com a Polícia Civil, aí soubemos que a PM não tinha levado a ocorrência para a delegacia", explicou a vítima, antes de acrescentar:

"Os policiais de plantão ficaram sem entender, já que o motorista foi liberado embriagado e em flagrante."

O QUE O MOTORISTA ALEGOU

O homem apontado como autor do atropelamento foi ouvido na manhã de hoje pela polícia. Em depoimento, o motorista alegou que os torcedores arremessaram um objeto contra o seu carro. Com o susto, ele teria perdido o controle do veículo e avançado contra os motociclistas.

Após o depoimento, o motorista foi liberado e o carro apreendido para perícia.

Em nota enviada pela Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Civil informou que está investigando as circunstâncias de uma ocorrência de lesão corporal. Já a Polícia Militar disse que o posicionamento da corporação era o mesmo já emitido pela SSP e não respondeu por que a prisão em flagrante não foi feita.