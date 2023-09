RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo está perto de oficializar a saída do técnico Jorge Sampaoli depois de mais uma perda de título na temporada. Ele é o nono treinador que deixará o clube desde 2019, quando começou a gestão de Rodolfo Landim. Somando as multas de cinco deles, o Fla já chega a cerca de R$ 51,1 milhões pagos pela rescisão. Nos outros quatro casos não houve nada a ser acertado.

Jorge Sampaoli vai deixar o Fla depois da derrota na final da Copa do Brasil. O treinador tem contrato até 2024.

A multa dele é de cerca de R$ 14 milhões. O clube queria inicialmente pagar de maneira parcelada.

Ele é o quinto treinador que deixa o clube com necessidade de multa. Nos outros casos, Abel Braga abriu mão ao saber da negociação com Jorge Jesus, e o português escolheu sair depois da proposta do Benfica. Renato Gaúcho e Dorival Jr não renovaram ao fim do vínculo.

Vítor Pereira foi contratado no início de 2023 para toda a temporada. Ele durou quatro meses no cargo.

O Fla precisou pagar cerca de R$ 15 milhões quando o vínculo foi encerrado. Foi dele a multa mais alta de todo esse período.

Antes dele, houve ainda R$ 7,7 milhões a Paulo Sousa no ano passado.

Rogério Ceni ganhou R$ 3 milhões quando saiu em 2021.

Foram também R$ 11,4 milhões a Domenèc Torrent em 2020. Ele foi o primeiro nome após a saída de Jesus.

Para fechar, mais R$ 14 milhões serão pagos a Sampaoli, como citado anteriormente.

NO MERCADO

O Flamengo agora volta a olhar o mercado após a decisão sobre a saída de Jorge Sampaoli.

O clube já tinha feito uma primeira sondagem a Tite e deve intensificar a conversa a partir de agora. A ideia, porém, seria ter alguém de imediato para liderar o time nas últimas rodadas do Brasileiro e também iniciar o planejamento para 2024.

É comum para o Flamengo só anunciar a rescisão dos treinadores depois de negociar a multa. Paulo Sousa, por exemplo, treinou o time já sabendo que estava fora, mas ainda faltava esta parte.

A equipe ainda busca uma vaga direta na Libertadores depois de desperdiçar a chance de vencer sete títulos na temporada. O Fla está em sétimo no Brasileirão e fora da zona de classificação para a próxima Libertadores.