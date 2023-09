SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRES) - O retorno de Lucas Moura ao São Paulo era muito esperado pelos torcedores, mas não só por eles. O próprio elenco fez força pela contratação do ídolo tricolor.

Jonathan Calleri mandou mensagem a Lucas pedindo por seu retorno. O centroavante compartilhou em seu perfil no Instagram um print de texto que enviou ao ex-jogador do Tottenham em 17 de julho, 16 dias antes de o São Paulo anunciar a contratação do camisa 7.

"Vem jogar 6 meses no São Paulo, ganhe a Copa do Brasil e será ídolo para sempre. Te esperamos", escreveu Calleri.

A "profecia" de Calleri se concretizou. Lucas retornou ao São Paulo após 11 anos, foi titular no restante da campanha e ajudou o clube a conquistar título inédito na Copa do Brasil.

O atacante argentino agradeceu Lucas por atender ao seu pedido e ajudar na conquista. "Meu aporte pra ganhar a Copa do Brasil kkkk. Obrigado por voltar ao Brasil ÍDOLO", escreveu Calleri na postagem.

RETORNO DECISIVO

Após 11 anos na Europa, Lucas Moura decidiu retornar ao futebol brasileiro e assinar com o São Paulo. O camisa 7 assinou com seu primeiro clube como profissional até o final deste ano.

O terceiro jogo de Lucas em sua nova passagem foi a partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. O meia foi titular diante do Corinthians no Morumbi e marcou um dos gols da vitória por 2 a 0, placar que colocou o São Paulo na decisão.

No início de carreira, Lucas precisou de 128 jogos pelo São Paulo para conquistar seu primeiro título: a Copa Sul-Americana de 2012, sua despedida do Morumbi. Em seu retorno, o sucesso foi alcançado mais rapidamente. Depois de 10 partidas e 3 gols marcados, o jogador voltou a levantar uma taça com o clube que o revelou.