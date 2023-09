SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em recuperação após uma lesão no tendão de Aquiles, Caio Souza está fora do Mundial de ginástica, mas vive a expectativa pela vaga nas Olimpíadas de Paris em 2024. Ele é o principal nome do Brasil no individual geral masculino e, portanto, peça importante para a seleção brasileira.

Caio conversou com a reportagem na COB Expo, a primeira feira do Comitê Olímpico do Brasil, e exaltou os colegas da seleção brasileira. O ginasta mantém conversas com os colegas e demonstra apoio.

"A expectativa não é só minha, mas de todos, é classificar a equipe para os Jogos. É o nosso principal objetivo. A gente trabalha muito nisso, na união e no foco. E isso que é o mais bacana, ver a ginástica crescendo", destacou Caio.

"Eu tenho contato lá com a galera, pergunto como estão indo os treinamentos. Infelizmente não vou poder estar lá no Mundial, mas estarei torcendo 100%, assim como estivesse competindo e representando meu país. Vou mandar toda a energia positiva para que a gente consiga o nosso objetivo", acrescentou.

Caio sofreu a lesão a duas semanas do Campeonato Brasileiro e, além do Mundial, ele também ficou fora da Copa do Mundo de ginástica, que aconteceu em Paris, e do Pan de Santiago, no Chile. A primeira reação, segundo ele, foi o choro, mas a resiliência falou mais alto em seguida. O atleta entendeu que seria mais fácil passar pelo processo com tranquilidade do que ficar se lamentando.

Segundo o atleta, a recuperação da lesão é feita com cautela e calma. Acelerar o processo, para Caio, não faz sentido já que o ano competitivo acabou para ele.

"Na hora que eu me machuquei, eu já sabia o que tinha acontecido. Eu fiquei triste, comecei a chorar, óbvio. Sabia que tinha acabado o ano para mim, não tinha o que fazer, era operação e pronto. Eu tinha dois jeitos de lidar com isso: ficar chorando em casa ou focar positivamente: vou ter que operar, vamos trabalhar a cabeça, preciso melhorar meu pé para voltar o mais rápido possível e, se Deus quiser, competir os Jogos Olímpicos, os meninos, os meninos vão classificar e é isso", destacou Caio, que também falou sobre a maturidade.

"O fato de eu ser mais velho ajudou. Essa é a minha sétima cirurgia, então, ao mesmo tempo que foi triste no início, acabei ficando bem tranquilo com isso e mandando muitas energias para o pessoal", concluiu.

*

SOBRE A COB EXPO

Quando: 25 a 29 de setembro.

Onde: Pro Magno - Centro de eventos em São Paulo (Av. Profa. Ida Kolb, 513 - Jardim das Laranjeiras, São Paulo - SP, 02518-000).

Contatos: contato@cobexpo.com.br - (11) 3173-1500 e (11) 95494-1141.