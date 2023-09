SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do São Paulo, Julio Casares, chamou, nesta terça-feira (26) de ultrajante a postagem da assessora especial do Ministério da Igualdade Racial, Marcelle Decothé.

A assessora foi demitida dois dias depois de se referir à torcida do São Paulo como "descendente de europeu safade" e "Pior tudo de pauliste", fazendo uso da linguagem neutra.

A afirmação se deu nas redes sociais de Decothé, em razão do jogo entre São Paulo e Flamengo na final da Copa do Brasil no domingo (24). A ministra Anielle Franco e assessores estiveram na partida.

"Fui surpreendido negativamente com um ultrajante post da assessora especial do Ministério da Igualdade Racial, Marcelle Decothé. Algo que vai contra todas as nossas crenças. Em pouco mais de dois anos e meio de gestão, tivemos sempre uma preocupação com a igualdade", afirmou Casares em postagem no Instagram.

Segundo o presidente do São Paulo, a ministra Anielle pediu desculpas por telefone e disse que "medidas seriam tomadas".

Casares também afirmou que o clube tem como lema o combate a todos os tipos de discriminação, como de raça e gênero.

Nas postagens de domingo, Decothé também chamou a direção do Flamengo de fascista e ironizou a PF. "Entrando no estádio no carro da PF. Morte horrível", afirmou.

Decothé acompanhava a ministra, que compareceu para lançar uma ação contra o racismo na partida.