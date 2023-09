SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nada resolvido no primeiro jogo. Corinthians e Fortaleza fizeram jogo duro na Neo Química Arena e empataram por 1 a 1 na noite desta terça-feira (26), pelas semifinais da Copa Sul-Americana.

Zé Welison abriu o placar para o Fortaleza e Yuri Alberto empatou o jogo. Os dois gols saíram no primeiro tempo.

Agora, só a vitória importa: os dois times vão ao jogo de volta para o tudo ou nada. Em caso de novo empate, o confronto vai para os pênaltis.

O decisivo jogo de volta será na próxima terça-feira (3), na Arena Castelão, às 21h30 (de Brasília). Quem passar, enfrenta LDU ou Defensa y Justicia na final do torneio.

Antes disso, neste sábado (30), Corinthians e Fortaleza terão compromisso pela 25ª rodada do Brasileirão. Os alvinegros disputam um clássico contra o São Paulo no Morumbi, enquanto o Leão do Pici recebe o Grêmio.

O JOGO

Corinthians e Fortaleza começaram a partida com uma única missão: não sofrer gols. Com quase 20 minutos, as duas equipes só deram um chute cada. O empate não parecia ser algo ruim para as equipes.

Fortaleza abriu o placar (e o jogo) com lance que deixou árbitro em dúvida. No momento do gol, a partida ficou paralisada por mais de cinco minutos, para revisão de disputas dentro da área entre José Welison e Fábio Santos, e Titi e Gil. O juiz inicialmente deu falta, mas após consultar o VAR, confirmou.

Clima esquentou. Antes de cobrar escanteio no lance do gol, Marinho se enroscou em alguns rolos de papel atirados no campo por organizada do Corinthians. Após toda a polêmica, o árbitro uruguaio Esteban Ostojich foi bastante vaiado pelos corinthianos presentes na Neo Química Arena.

Luxemburgo ficou irritado na beira do campo e fez novas orientações aos meias. Em seguida, Renato Augusto voltou a jogar centralizado e empate saiu. Já melhor no jogo, o Corinthians trabalhou bem a bola no meio-campo e chegou ao gol com Yuri Alberto.

Fortaleza foi ao intervalo recuado, mas voltou melhor no início do segundo tempo. O time de Vojvoda teve mais chances de fazer o segundo gol. Mesmo em casa, o Corinthians pouco produziu.

Jogo esfriou no final. Times não queriam se arriscar muito, seja o Fortaleza para segurar o empate fora, ou o Corinthians, que até pressionou um pouco mais, mas evitava ceder espaços.

GOLS E DESTAQUES

Primeira chegada. Aos 8 minutos, Guilherme recebeu na entrada da área e tentou surpreender Cássio, mas o goleiro agarrou firme, sem rebote.

Corinthians respondeu. Aos 11, Fagner fez boa jogada pela direita e tocou para Giuliano, que bateu colocado para defesa segura de João Ricardo.

Fortaleza abriu o placar com gol de cabeça. Após escanteio cobrado por Marinho, Zé Welison se antecipou na primeira trave, subiu entre os defensores do Corinthians e cabeceou firme para o fundo das redes.

Corinthians empatou com bela jogada de Fagner e Renato Augusto e conclusão de Yuri Alberto. O lateral deu um chapéu em Welison e deixou para o camisa 8, que lançou com muita precisão para Yuri. O atacante invadiu a área e chutou cruzado no cantinho.

Assustou! Yago Pikachu tabelou na entrada da área e arriscou chute de primeira. A bola passou rente ao travessão, enquanto Cássio ficou imóvel no lance.

Seria um gol de placa do Fortaleza. Brítez aproveitou sobra em cruzamento e emendou uma bicicleta, mas Cássio defendeu.

Cássio encaixou! Pikachu invadiu a área pela direita, arriscou chute cruzado e parou em defesa segura do goleiro alvinegro.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 x 1 FORTALEZA

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Lucas Veríssimo, Gil e Fábio Santos; Moscardo (Gustavo Mosquito), Maycon, Giuliano e Renato Augusto; Wesley (A. Romero) e Yuri Alberto. T.: Vanderlei Luxemburgo

FORTALEZA

João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre (Pedro Augusto), Zé Welison (Lucas Sasha) e Pochettino (Calebe); Guilherme (Machuca), Marinho (Yago Pikachu) e Lucero. T.: Juan Pablo Vojvoda

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Público: 42.398

Juiz: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e Carlos Barreiro (URU)

VAR: Leodán González (URU)

Cartões amarelos: Lucas Veríssimo, Moscardo e Renato Augusto (Corinthians); Brítez, Guilherme e Bruno Pacheco (Fortaleza)

Gols: Zé Welison, aos 21 minutos do primeiro tempo (Fortaleza), e Yuri Alberto, aos 40min do primeiro tempo (Corinthians)