RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A indefinição em relação à saída do técnico Jorge Sampaoli e a possível chegada de Tite ao Flamengo congelaram as conversas por renovações de contrato com jogadores importantes do elenco, casos de Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Gabigol, entre outros.

O Flamengo havia planejado dar prosseguimento às negociações após a final da Copa do Brasil, mas toda a situação envolvendo o técnico Jorge Sampaoli e a burocracia que envolve sua saída têm travado as tratativas.

A reportagem apurou que não houve avanço na situação dos jogadores com contrato que se encerram no fim deste ano.

Atletas como Bruno Henrique e Everton Ribeiro estão sendo assediados pelo mercado e podem deixar o clube em 2024.

Bruno Henrique tem propostas de Grêmio e Palmeiras e as condições são melhores tanto financeiramente quanto em relação ao tempo de contrato.

O atacante, porém, segue dando preferência na permanência no Flamengo, mas a lentidão no processo de renovação começa a incomodar.

Everton Ribeiro tem sondagem do Fluminense e de outros clubes, mas também prioriza renovar com o time rubro-negro. O meia é outro que ainda não foi chamado para uma reunião com a diretoria para tratar do assunto.

Ribeiro desconversou sobre o interesse do Fluminense -confirmado pelo UOL? e a renovação após o vice-campeonato da Copa do Brasil no Morumbi (SP), no último domingo (24).

GABIGOL: 'TEM QUE SER TUDO CONVERSADO'

Gabigol tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024, mas já iniciou conversas por uma renovação ainda no Mundial de Clubes, segundo o próprio atacante. Clube e jogador, no entanto, ainda não chegaram a um denominador comum.

"Sobre minha renovação, faz muito tempo que está sendo conversada, desde o Mundial, sem pressa nenhuma. Eu quero o bem para mim e também quero o bem do Flamengo, isso é o que mais quero, tem que ser tudo conversado. Se houver uma coisa certa entre as duas partes, vai ser muito bom. Eu amo o Flamengo, amo morar no Rio, amo a torcida do Flamengo e sempre digo que sou muito feliz no lugar onde estou. Se for da vontade de Deus e também do Flamengo, é claro que desejo ficar", disse Gabigol, após o vice da Copa do Brasil no Morumbi.

DAVID LUIZ TEM PROPOSTAS E AVALIA RETORNO À EUROPA

David Luiz tinha contrato até o fim de 2023, mas atingiu metas e teve seu vínculo estendido automaticamente por mais uma temporada. O zagueiro, porém, tem recebido propostas do exterior e, como tem sido reserva no Flamengo, avalia a possibilidade de um retorno à Europa.

FILIPE LUIS PODE SE APOSENTAR

O lateral-esquerdo do Flamengo desejar renovar, mas caso isso não aconteça, a tendência é a de que ele anuncie sua aposentadoria. A diretoria rubro-negra ainda não ofereceu uma proposta de renovação ao jogador.

RODRIGO CAIO DEVE SAIR

Enfrentando uma série de lesões nos últimos anos, o zagueiro Rodrigo Caio perdeu espaço no elenco do Flamengo e a tendência é a de que não permaneça na próxima temporada.

TITE JÁ CONVOCOU TODOS ELES

Técnico preferido da diretoria do Flamengo para substituir Sampaoli, Tite já convocou todos estes jogadores durante o seu período como técnico da seleção brasileira.

O Rubro-Negro tentará convencer Tite a assumir a equipe já agora para iniciar um processo antecipado de preparação para a temporada de 2024. Justamente por isso, as conversas por renovações estão estagnadas.

Paralelamente, o Flamengo tenta chegar a um denominador comum para a demissão de Sampaoli, já que a diretoria tem a preferência por parcelar a multa rescisória, mas sabe que o argentino não abre mão de receber à vista.

