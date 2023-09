SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (28), o Palmeiras volta a encarar o Boca Juniors na Libertadores depois da eliminação na semifinal de 2018. Capitão e um dos líderes do elenco alviverde, Gustavo Gómez já quase esteve do outro lado, mas detalhes fizeram o negócio melar.

"O destino quis que eu jogasse pelo Palmeiras. Tudo estava pronto, estávamos prontos para assinar o contrato com o Boca, mas tinha algumas pequenas coisas que não nos agradavam. Estava muito próximo de se concretizar, mas graças a Deus o destino me quis no Palmeiras", afirmou Gustavo Gómez, em entrevista ao site da Fifa.

Com o empréstimo do Milan para o Boca Juniors melado pelos detalhes em 2018, não demorou muito para Gustavo Gómez acabar fechando com o Palmeiras.

Atual capitão da equipe, o zagueiro já conquistou duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, três Campeonatos Paulistas, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil. Para ele, os cinco anos no Verdão têm sido um "sonho".

"Um sonho. Os melhores cinco anos da minha carreira. Nós fizemos história, ganhamos 10 títulos - grandes títulos para o clube e para nós. O que me deixa mais feliz é o fato de que construímos uma família aqui. A união é incrível. Eu acredito que é por isso que competimos por títulos todos os anos."

MUNDIAL DÓI

Apesar da passagem repleta de títulos no Palmeiras, uma taça não conquistada ainda incomoda o zagueiro: o Mundial de Clubes.

Em 2022 -o Mundial foi disputado em fevereiro, com os campeões dos torneios continentais de 2021-, o Palmeiras chegou até a final contra o Chelsea, mas acabou derrotado, por 2 a 1, na prorrogação. Para Gómez, os detalhes "custaram caro".

"Os pequenos detalhes nos custaram (o título). É preciso se esforçar muito para vencer o Mundial de Clubes. Você precisa superar muitos times difíceis na Libertadores, ser campeão, e então enfrentar outro oponente forte na semifinal do Mundial. O Chelsea tinha um bom time, cheio de grandes jogadores. Eram os campeões europeus, e o Palmeiras deu trabalho para eles. Ficamos muito perto do título, mas o menor dos detalhes nos custou [...] Nós sabemos o quanto os torcedores do Palmeiras querem este título, e garanto que nós queremos tanto quanto eles."

O Palmeiras tem a possibilidade de jogar o Mundial de Clubes ainda neste ano. Para isso, o clube tem que eliminar o Boca Juniors na semifinal da Libertadores e, depois, no Maracanã, passar por Fluminense ou Internacional.

O jogo entre Boca Juniors e Palmeiras está marcado para as 21h30 desta quinta-feira em La Bombonera, em Buenos Aires. A partida de volta será no dia 5, no Allianz Parque.